Инфекционист заявил об угрозе индийского штамма COVID-19 для Украины
В этом году после сезона отпусков в Украину может попасть индийский Delta-вариант коронавируса. В страну могут завезти и другие опасные штаммы болезни, которые являются более агрессивными и способны быстро распространяться.
Речь идет в том числе о так называемом мексиканском варианте COVID-19, в котором есть еще больше мутаций, чем в штамм болезни, который распространился из Индии. Delta-вариант могут завезти в Украину из России и других стран, где он циркулирует, заявил главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, передает ТСН.
По словам медика, несмотря на ограничение въезда и выезда в Россию, украинцы продолжают посещать это государство. Из-за активизации миграционных процессов новые штаммы могут обнаружить в Украине в ближайшее время, однако пока невозможно точно спрогнозировать, когда именно это произойдет.
"Мы должны ожидать и быть готовыми к возможному завозу и распространению этих штаммов на территории Украины. Вот тогда ориентировочно и начнется новая волна коронавируса", – подчеркнул Федоренко.
В то же время во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире. Такое заявление сделала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, пишет Reuters.
Большое количество случаев этого варианта коронавируса уже зафиксировали в Великобритании. В Германии Delta также может быстро распространиться, несмотря на быстрые темпы вакцинации населения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждено 2 229 044 случая коронавирусной инфекции. Из них 852 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 23 ребенка и 41 медработник.
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