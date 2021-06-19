В Украине за сутки коронавирусом заразились более 850 человек, из них 23 – дети

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки коронавирусом заразились более 850 человек, из них 23 – дети

По состоянию на утро субботы, 19 июня, в Украине официально подтверждено 2 229 044 случая коронавирусной инфекции. Из них 852 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 23 ребенка и 41 медработник.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 992 человека (+40 за сутки), выздоровели 2 150 708 (+2 736 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Был госпитализирован 571 пациент.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 26 463 человека;

  • методом ИФА – 8 608 человек;

  • экспресс-тестами – 14 559 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

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За минувший день, 18 июня, в Украине сделали 67 101 прививку. 48 656 украинцев получили первую дозу препарата, а 18 445 завершили иммунизацию.

Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:

  • г. Киев – 202/9870

  • Винницкая область – 13/3244

  • Волынская область – 32/760

  • Днепропетровская область – 44/5347

  • Донецкая область – 23/1774

  • Житомирская область – 20/703

  • Закарпатская область – 15/382

  • Запорожская область – 42/1373

  • Ивано-Франковская область – 11/1443

  • Киевская область – 41/3585

  • Кировоградская область – 10/695

  • Луганская область – 9/1156

  • Львовская область – 61/3511

  • Николаевская область – 44/1089

  • Одесская область – 33/1026

  • Полтавская область – 21/1527

  • Ривненская область – 21/1516

  • Сумская область – 19/1438

  • Тернопольская область – 6/676

  • Харьковская область – 63/2158

  • Херсонская область – 30/785

  • Хмельницкая область – 32/1314

  • Черкасская область – 26/1774

  • Черновицкая область – 24/447

  • Черниговская область – 10/1063

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые уже готовятся к возможной следующей пандемии коронавируса. В своих расчетах они придерживаются семилетней схемы с 2004 года и прогнозируют, что с новой эпидемией человечество столкнется, возможно, в 2028-м.

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