В Украине за сутки коронавирусом заразились более 850 человек, из них 23 – дети

По состоянию на утро субботы, 19 июня, в Украине официально подтверждено 2 229 044 случая коронавирусной инфекции. Из них 852 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 23 ребенка и 41 медработник.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 992 человека (+40 за сутки), выздоровели 2 150 708 (+2 736 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Был госпитализирован 571 пациент.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 26 463 человека;

методом ИФА – 8 608 человек;

экспресс-тестами – 14 559 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Видео дня

За минувший день, 18 июня, в Украине сделали 67 101 прививку. 48 656 украинцев получили первую дозу препарата, а 18 445 завершили иммунизацию.

Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:

г. Киев – 202/9870

Винницкая область – 13/3244

Волынская область – 32/760

Днепропетровская область – 44/5347

Донецкая область – 23/1774

Житомирская область – 20/703

Закарпатская область – 15/382

Запорожская область – 42/1373

Ивано-Франковская область – 11/1443

Киевская область – 41/3585

Кировоградская область – 10/695

Луганская область – 9/1156

Львовская область – 61/3511

Николаевская область – 44/1089

Одесская область – 33/1026

Полтавская область – 21/1527

Ривненская область – 21/1516

Сумская область – 19/1438

Тернопольская область – 6/676

Харьковская область – 63/2158

Херсонская область – 30/785

Хмельницкая область – 32/1314

Черкасская область – 26/1774

Черновицкая область – 24/447

Черниговская область – 10/1063

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые уже готовятся к возможной следующей пандемии коронавируса. В своих расчетах они придерживаются семилетней схемы с 2004 года и прогнозируют, что с новой эпидемией человечество столкнется, возможно, в 2028-м.