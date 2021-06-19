В Украине за сутки коронавирусом заразились более 850 человек, из них 23 – дети
По состоянию на утро субботы, 19 июня, в Украине официально подтверждено 2 229 044 случая коронавирусной инфекции. Из них 852 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 23 ребенка и 41 медработник.
От COVID-19 в стране умерли уже 51 992 человека (+40 за сутки), выздоровели 2 150 708 (+2 736 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Был госпитализирован 571 пациент.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 26 463 человека;
методом ИФА – 8 608 человек;
экспресс-тестами – 14 559 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
За минувший день, 18 июня, в Украине сделали 67 101 прививку. 48 656 украинцев получили первую дозу препарата, а 18 445 завершили иммунизацию.
Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:
г. Киев – 202/9870
Винницкая область – 13/3244
Волынская область – 32/760
Днепропетровская область – 44/5347
Донецкая область – 23/1774
Житомирская область – 20/703
Закарпатская область – 15/382
Запорожская область – 42/1373
Ивано-Франковская область – 11/1443
Киевская область – 41/3585
Кировоградская область – 10/695
Луганская область – 9/1156
Львовская область – 61/3511
Николаевская область – 44/1089
Одесская область – 33/1026
Полтавская область – 21/1527
Ривненская область – 21/1516
Сумская область – 19/1438
Тернопольская область – 6/676
Харьковская область – 63/2158
Херсонская область – 30/785
Хмельницкая область – 32/1314
Черкасская область – 26/1774
Черновицкая область – 24/447
Черниговская область – 10/1063
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые уже готовятся к возможной следующей пандемии коронавируса. В своих расчетах они придерживаются семилетней схемы с 2004 года и прогнозируют, что с новой эпидемией человечество столкнется, возможно, в 2028-м.
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