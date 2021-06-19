В Украине за сутки сделали 67 тысяч прививок от коронавируса: данные по областям

София Закревская
София Закревская
Covid
1 минута
530
В Украине за сутки сделали 67 тысяч прививок от коронавируса: данные по областям

В Украине за минувшие сутки, 18 июня, сделали 67 101 прививку от коронавируса. Первую дозу препарата получили 48 656 человек, завершили иммунизацию – 18 445.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Всего с начала кампании вакцинации в Украине привито 1 700 711 человек. Было проведено 2 056 499 прививок, полностью иммунизированы 355 790 человек.

Вакцинацию в прошедшие сутки проводили 566 мобильных бригад и 920 пунктов прививки. По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания иммунизации от COVID-19 записались 712 098 человек.

Видео дня

Больше прививок за день сделали в Киеве (12434), Днепропетровской (6472), Киевской (4980), Львовской (4759) и Винницкой (4051) областях.

Данные по количеству привитых в регионах Украины:

Вакцинация от коронавируса в Украине.

Напомним, ранее в Украине был установлен новый рекорд темпов иммунизации: за 17 июня в стране вакцину против коронавируса получили 81 713 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждено 2 229 044 случая коронавирусной инфекции. Из них 852 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 23 ребенка и 41 медработник.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусВакцина от коронавирусаМинистерство здравоохранения