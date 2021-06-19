В Украине за сутки сделали 67 тысяч прививок от коронавируса: данные по областям

В Украине за минувшие сутки, 18 июня, сделали 67 101 прививку от коронавируса. Первую дозу препарата получили 48 656 человек, завершили иммунизацию – 18 445.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Всего с начала кампании вакцинации в Украине привито 1 700 711 человек. Было проведено 2 056 499 прививок, полностью иммунизированы 355 790 человек.

Вакцинацию в прошедшие сутки проводили 566 мобильных бригад и 920 пунктов прививки. По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания иммунизации от COVID-19 записались 712 098 человек.

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Больше прививок за день сделали в Киеве (12434), Днепропетровской (6472), Киевской (4980), Львовской (4759) и Винницкой (4051) областях.

Данные по количеству привитых в регионах Украины:

Напомним, ранее в Украине был установлен новый рекорд темпов иммунизации: за 17 июня в стране вакцину против коронавируса получили 81 713 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждено 2 229 044 случая коронавирусной инфекции. Из них 852 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 23 ребенка и 41 медработник.