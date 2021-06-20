Ученые назвали условие для завершения пандемии COVID-19

Прекращение пандемии COVID-19 зависит от сроков поступления вакцин непривитому населению, особенно в развивающихся странах. Это условие важно для предотвращения дальнейших мутаций коронавируса.

Такую точку зрения выразил профессор эпидемиологии и заместитель декана в области исследований школы общественного здравоохранения Университета Луизианы Эдвард Трапидо в интервью РИА "Новости". Ученый полагает, что пандемия завершится в 2022 году.

По его мнению, невакцинированные люди в США и других странах – более важное обстоятельство, чем уменьшение количества антител.

"Люди путешествуют, другие спасаются от войны и опасных ситуаций, а вирус мутирует", – сказал Трапидо, добавив, что из-за таких нюансов пандемия может затянуться.

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Он отметил, что распространение вакцин, главным образом, должно охватить Бразилию, Индию, Пакистан, Непал, государства Южной, Центральной Америки и другие развивающиеся страны.

В свою очередь, профессор вирусологии и вакцинологии Университета Коннектикута Пауло Верарди считает, что странам следует вакцинировать как минимум две трети их населения для получения иммунитета, способного нарушить циклы передачи вируса и предотвратить следующие волны заболеваемости.

После завершения пандемии COVID-19 станет более эндемическим, то есть характерным для определенной местности, говорит Эдвард Трапидо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые начали подготовку к новой пандемии, которая, по их прогнозам, может произойти уже в 2028 году. А содиректор детского больничного центра по разработке вакцин в Техасе заявил, что, если ученым не дадут полностью исследовать происхождение коронавируса, мир столкнется с угрозой пандемий COVID-26 и COVID-32.