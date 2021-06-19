Ученые начали подготовку к следующей пандемии коронавируса: может произойти в 2028 году

Полтора года как мир живет в условиях распространения COVID-19 и его мутировавших штаммов, а ученые уже готовятся к возможной следующей пандемии коронавируса. В своих расчетах они придерживаются семилетней схемы с 2004 года и прогнозируют, что с новой эпидемией человечество столкнется, возможно, в 2028-м.

К такому выводу, в частности, пришли специалисты из Медицинской школы им. Файнберга Северо-Западного университета (Northwestern, США), передает Laboratory Equipment. Команда провела исследование, предоставляющее информацию, которая якобы может помочь в разработке лекарств против SARS-CoV-2 и будущих вирусов этого типа.

"Не дай бог нам это понадобится, но мы будем готовы", – заявила Карла Сатчелл, профессор микробиологии-иммунологии, возглавляющая международную группу ученых, занимающихся анализом важных структур вируса.

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По ее словам, идея состоит в том, что это лекарство будущего будет работать на ранней стадии заражения. Так, если кто-то из окружающих заразится коронавирусом, то можно будет, как и в случае с обычной простудой, "сбегать в аптеку за каким-то препаратом и принимать его в течение трех-четырех дней".

Команда из Northwestern нанесла на карту три новые белковые структуры коронавируса в трехмерном виде и так был обнаружен секретный идентификатор в механизме, который помогает вирусу скрыться от иммунной системы.

Речь идет о кармане в структуре белка под названием nsp16, который связывает вирусный геномный фрагмент, удерживаемый ионом металла. Он используется коронавирусом "в качестве шаблона для всех вирусных строительных блоков".

"По этой причине есть потенциал для создания лекарства, которое поместилось бы в этот уникальный карман, который блокировал бы функцию этого белка от коронавируса, а не аналогичного белка в клетках человека, где отсутствует такой карман. Таким образом, лекарство будет нацелено только на белок-захватчик", – пояснила Сатчелл.

Nsp16 считается одним из ключевых вирусных белков, которые могут быть ингибированы лекарствами, чтобы остановить вирус вскоре после контакта с человеком. Хотя некоторые белки коронавируса сильно различаются, nsp16 почти одинаков для большинства из них. Ученые говорят, что обнаруженный ими уникальный карман присутствует во всех типах коронавируса. Поэтому предполагают, что предназначенные для него лекарства должны работать против всех коронавирусов, включая тот, который появится в будущем, возможно, уже в 2028 году". Также они надеются, что он должен работать против простуды, вызванной COVID.

Сатчелл предполагает, что любое лекарство, разработанное на основе открытия ее командой, "будет частью лечебного коктейля", который пациенты смогут принимать на ранней стадии заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, содиректор Техасского детского больничного центра по разработке вакцин Питер Хоте заявил, что если ученым не дадут полностью исследовать происхождение COVID-19, мир столкнется с угрозой будущих пандемий COVID-26 и COVID-32.