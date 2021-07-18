Ограничения на вакцинацию в Чернигове и вспышка COVID-19 на Олимпиаде. Хроника коронавируса на 18 июля

По состоянию на воскресенье, 18 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 190,7 млн человек. За минувший день выявили 484 357 новых инфицированных, умерли еще 7 191. Всего от болезни скончались более 4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 173,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании (54,6 тыс.), Индонезии (51,9 тыс.) и Индии (41,2 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 244 196 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 718 человек, а 2 180 957 вылечились.

Осенью Украину может накрыть новая волна COVID-заболеваемости. Уже сейчас есть все предпосылки, что ситуация будет усложняться, сообщила эпидемиолог Екатерина Сояк.

В Украине разрешат делать прививки от коронавируса детям во время пятой волны вакцинации. Однако, в зависимости от рекомендаций врачей, некоторым группам будут отдавать преимущество.

В Чернигове ввели ограничения на вакцинацию жителей других областей, которые едут в город за Pfizer. Им можно будет получить укол только в последний час работы пунктов вакцинации, при условии наличия вакцины и отсутствия желающих черниговчан.

В Великобритании не будут массово прививать от COVID-19 подростков . Вместо этого будут вакцинировать детей из группы риска в возрасте от 12 до 15 лет и тех, кому скоро исполнится 18 лет, пишут СМИ.

Франция изменила правила въезда из-за штамма Дельта и внесла в список "красных" стран Тунис, Мозамбик, Кубу и Индонезию. Насчет Британии вводят усиленный режим: для невакцинированных людей нужен тест не давнее 24 часов. А Испания, Португалия, Кипр, Нидерланды и Греция будут помещены под наблюдение в Европейском регионе.