В Украине зафиксировали свыше 200 новых случаев COVID-19 за сутки

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине зафиксировали свыше 200 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 18 июля, в Украине официально подтверждено 2 244 495 случаев коронавирусной инфекции. Из них 229 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 27 детей и 4 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 726 человек (+8 за сутки), выздоровели 2 181 198 (+241 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 382 пациента.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 13 429 человек;

  • методом ИФА – 3 158 человек;

  • экспресс-тестами – 9 495 человек.

За субботу, 17 июля, в Украине сделали 50 435 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 34 079 граждан, а завершили иммунизацию 16 356 украинцев.

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Всего в Украине полностью вакцинированы 1 422 536 человек, первый укол получили 2 638 939 граждан. С начала кампании вакцинации в стране сделали 4 061 475 прививок.

Данные по вакцинации в Украине.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

Количество новых случаев болезни в регионах в сутки:

  • Киев – 43

  • Винницкая область – 19

  • Волынская область – 4

  • Днепропетровская область – 50

  • Донецкая область – 13

  • Житомирская область – 11

  • Закарпатская область – 0

  • Запорожская область – 10

  • Ивано-Франковская область – 6

  • Киевская область – 17

  • Кировоградская область – 2

  • Луганская область – 1

  • Львовская область – 8

  • Николаевская область – 9

  • Одесская область – 35

  • Полтавская область – 6

  • Ривненская область – 3

  • Сумская область – 17

  • Тернопольская область – 1

  • Харьковская область – 11

  • Херсонская область – 15

  • Хмельницкая область – 5

  • Черкасская область – 8

  • Черновицкая область – 5

  • Черниговская область – 0

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Украину может накрыть новая волна COVID-заболеваемости. Уже сейчас есть все предпосылки, что ситуация будет усложняться, сообщила эпидемиолог Екатерина Сояк.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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