В Украине зафиксировали свыше 200 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 18 июля, в Украине официально подтверждено 2 244 495 случаев коронавирусной инфекции. Из них 229 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 27 детей и 4 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 726 человек (+8 за сутки), выздоровели 2 181 198 (+241 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 382 пациента.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 13 429 человек;

методом ИФА – 3 158 человек;

экспресс-тестами – 9 495 человек.

За субботу, 17 июля, в Украине сделали 50 435 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 34 079 граждан, а завершили иммунизацию 16 356 украинцев.

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Всего в Украине полностью вакцинированы 1 422 536 человек, первый укол получили 2 638 939 граждан. С начала кампании вакцинации в стране сделали 4 061 475 прививок.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

Количество новых случаев болезни в регионах в сутки:

Киев – 43

Винницкая область – 19

Волынская область – 4

Днепропетровская область – 50

Донецкая область – 13

Житомирская область – 11

Закарпатская область – 0

Запорожская область – 10

Ивано-Франковская область – 6

Киевская область – 17

Кировоградская область – 2

Луганская область – 1

Львовская область – 8

Николаевская область – 9

Одесская область – 35

Полтавская область – 6

Ривненская область – 3

Сумская область – 17

Тернопольская область – 1

Харьковская область – 11

Херсонская область – 15

Хмельницкая область – 5

Черкасская область – 8

Черновицкая область – 5

Черниговская область – 0

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Украину может накрыть новая волна COVID-заболеваемости. Уже сейчас есть все предпосылки, что ситуация будет усложняться, сообщила эпидемиолог Екатерина Сояк.