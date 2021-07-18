В Украине зафиксировали свыше 200 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро воскресенья, 18 июля, в Украине официально подтверждено 2 244 495 случаев коронавирусной инфекции. Из них 229 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 27 детей и 4 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 726 человек (+8 за сутки), выздоровели 2 181 198 (+241 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 382 пациента.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 13 429 человек;
методом ИФА – 3 158 человек;
экспресс-тестами – 9 495 человек.
За субботу, 17 июля, в Украине сделали 50 435 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 34 079 граждан, а завершили иммунизацию 16 356 украинцев.
Всего в Украине полностью вакцинированы 1 422 536 человек, первый укол получили 2 638 939 граждан. С начала кампании вакцинации в стране сделали 4 061 475 прививок.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.
Количество новых случаев болезни в регионах в сутки:
Киев – 43
Винницкая область – 19
Волынская область – 4
Днепропетровская область – 50
Донецкая область – 13
Житомирская область – 11
Закарпатская область – 0
Запорожская область – 10
Ивано-Франковская область – 6
Киевская область – 17
Кировоградская область – 2
Луганская область – 1
Львовская область – 8
Николаевская область – 9
Одесская область – 35
Полтавская область – 6
Ривненская область – 3
Сумская область – 17
Тернопольская область – 1
Харьковская область – 11
Херсонская область – 15
Хмельницкая область – 5
Черкасская область – 8
Черновицкая область – 5
Черниговская область – 0
Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Украину может накрыть новая волна COVID-заболеваемости. Уже сейчас есть все предпосылки, что ситуация будет усложняться, сообщила эпидемиолог Екатерина Сояк.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.