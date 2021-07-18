В Киеве возник ажиотаж вокруг вакцинации Pfizer, люди стоят в огромных очередях. Фото и видео

В воскресенье, 18 июля, в Киеве в Международном выставочном центре (МВЦ) люди выстроились в очереди, чтобы вакцинироваться от коронавируса препаратом от Pfizer-BioNTech. Не обошлось без конфликтов и толкотни.

Основные проблемы возникали на входе в центр вакцинации. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Недопонимание начиналось между людьми, которые стояли в живой очереди и теми, кто пришел на прививку по записи. Из-за неразберихи граждане, которых пригласили на вакцинацию Pfizer, не могли зайти в назначенное время.

Видео дня

Стычки между горожанами разрешали представители "Муниципальной стражи", которые дежурят в МВЦ.

При этом с другой стороны есть отдельный свободный вход для тех, кто хочет привиться китайской вакциной Coronavac, но людей там было немного.

Отметим, что 13 июля в столице открыли онлайн-запись на прививки вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Получить первую дозу вакцины можно было 16 июля. Пока прививки получат киевляне в возрасте от 60 лет. Записаться можно по ссылке.

Напомним, в субботу, 17 июля, в столице за час до открытия центра вакцинации в МВЦ собралось около 300 человек, чтобы получить дозу препарата Pfizer.

Как сообщал OBOZREVATEL: