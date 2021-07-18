В Олимпийской деревне в Токио произошла вспышка коронавируса

На территории Олимпийской деревни в Харуми (Токио, Япония) выявили первые случаи заражения коронавирусом. Так, COVID-19 подтвердился у двух проживающих там иностранных спортсменов.

Об этом сказано в отчете организационного комитета Олимпийских игр-2020. Личные данные заболевших не разглашаются.

Известно, что первый случай инфицирования в деревне был зарегистрирован в субботу, 17 июля. Почти всех, у кого выявили коронавирус, поместили в двухнедельный карантин.

Всего же с Олимпиадой связаны уже 55 случаев заражения COVID-19. Болезнь подтвердили у четверых спортсменов, 16 представителей персонала команд, четверых журналистов и 29 подрядчиков Игр.

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В Токио и префектуре Окинава до, во время и после Олимпиады будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Зрителей на соревнования в этом году не допустят.

Напомним, в пятницу, 23 июля, в столице Японии стартуют XXXII летние Олимпийские игры. Соревнования в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 их перенесли. При этом было решено сохранить приставку "2020" в маркетинговых целях. Игры продлятся до 8 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, людям, переболевшим коронавирусом,нужно длительное время для восстановления здоровья. Только после этого они смогут вернуться к привычной жизни, сказала эпидемиолог Наталья Виноград.