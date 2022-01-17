В Катаре от осложнений COVID-19 умер младенец, а во Франции без прививки не будут пускать в общественные места. Хроника коронавируса на 17 января

В мире за последние сутки прибавилось более 1,9 млн больных коронавирусом, поэтому общее количество заражений достигло 328,7 млн. Самый высокий прирост инфицирований зафиксировали в США, а смертей – в России.

Стремительная заболеваемость наблюдаемая в Германии – впервые с начала пандемии инцидентность там перевалила 500 заражений на сто тысяч населения. В целом в Европе большинство случаев связано со штаммом Омикрон, который уже стал доминировать над Дельта-вариантом.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 754 458 украинцев подхватили инфекцию, из них 98 283 умерли и 3 553 642 выздоровели. Активными больными остаются около 102,5 тысячи граждан.

Украине не избежать волны COVID-штамма Омикрон , считает врач-иммунолог Борис Донской. По его словам, вирус будет быстро передаваться в первую очередь между детьми , предотвратить вспышку способен широкий охват населения тестированием.

Заместитель главы Минздрава Италии Пьерпаоло Силери отметил, что новый вариант несет опасность и для здоровой молодежи. А его последствия могут быть серьезными для невакцинированных.

В Катаре 16 января подтвердили смерть трехнедельного младенца от осложнений коронавируса, передает The Guardian. По данным местного Минздрава, у новорожденного не было других известных наследственных или медицинских заболеваний. В стране это стало уже вторым летальным случаем, связанным с вирусом, среди детей от начала пандемии.

Парламент Франции окончательно одобрил карантинные ограничения для невакцинированных граждан, сообщает Le Monde. С 20 января в стране "вакцинальный пропуск" заменит действующие ранее "пропуска здоровья". Так что доступ к общественным местам будет разрешен только тем, кто прошел курс прививок .

Накануне больше всего заражений COVID-19 подтвердили в США – почти 288 тыс. , Франции – 278 тыс., Индии – 257 тыс. и Италии – 149,5 тыс. А больше всего смертей произошло в России – 686 , Индии – 388 и Штатах – 346.

По данным портала GediVisual, на сегодняшний день двумя дозами вакцины иммунизировано 3,904 млрд человек. Это составляет 49,58% населения мира.