Moderna разрабатывает комбинированную вакцину против COVID-19 и гриппа: когда появится препарат

Американская биотехнологическая компания Moderna работает над созданием вакцины, которая будет защищать от трех заболеваний. Речь идет про COVID-19, гриппа и распространенный респираторный вирус (RSV).

Вероятно, на рынок ее смогут выпустить уже осенью 2023 года. Об этом сказал генеральный директор компании Стефан Бансель, выступая на Всемирном экономическом форуме в понедельник, 17 января, передает издание Politico.

По его словам, это делают для того, чтобы перед зимним инфекционным периодом люди могли не делать три прививки, а сделать всего одну. По словам Банселя, вакцина позволит получить одновременную защиту от болезней, вызываемых респираторными вирусами.

Видео дня

"В лучшем случае это будет осень 2023 года", – сказал гендиректор.

Отметим, о создании комбинированной вакцины Moderna стало известно в сентябре 2021 года. Тогда в заявлении компании было сказано, что препарат нужно будет вводить однократно. Более детальную информацию в Moderna обещали рассказать позже.

Врач-иммунолог Борис Донской считает, что одновременная вакцинация от коронавируса и от сезонного гриппа вполне допустима. Грубо говоря, если сегодня человек привился от коронавируса, в тот же день он может привиться и от гриппа.

Как сообщал OBOZREVATEL, смешивание разных фармацевтических препаратов при иммунизации двойной прививкой оказывает положительный результат на выработку антител в организме, считает глава биологической безопасности СНБО и директор института биохимии при НАН Сергей Комисаренко. По его словам, исследования показывают, что комбинированная вакцинация является одним из наиболее эффективных методов при борьбе с коронавирусом COVID-19.