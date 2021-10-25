Академик НАН о смешивании COVID-вакцин: очень эффективно

Смешивание разных фармацевтических препаратов при иммунизации двойной прививкой оказывает положительный результат на выработку антител в организме. Существующие клинические исследования подтверждают, что комбинированная вакцинация является одним из наиболее эффективных методов при борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава биологической безопасности СНБО и директор института биохимии при НАН Сергей Комисаренко. В Украине такая возможность существовала с самого начала запуска кампании по вакцинации, однако до сих пор не прижилась в обществе.

"Сначала у нас была AstraZeneca, потом появилась вакцина Pfizer и Moderna. Можно вакцинироваться другими препаратами и они приводят к очень хорошему эффекту", – подчеркнул ученый.

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В качестве подтверждения Комисаренко привел пример с исследованием, опубликованном в журнале Nature. Согласно указанным данным, уровень инфицирования среди пациентов, которые получили первую дозу AstraZeneca, а вторую Pfizer – в два раза ниже, чем у тех, кто дважды привился Pfizer.

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