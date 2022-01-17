Две области уже в 'оранжевой зоне': в Украине ухудшилась ситуация с COVID-19

В Украине постепенно ухудшается ситуация с распространением коронавирусной болезни. В оранжевую зону карантина уже попали две области – Сумская и Ивано-Франковская.

Об этом сообщили в понедельник, 17 января, в пресс-службе президента по итогам совещания относительно противодействия распространению COVID-19 в Украине. В сообщении отметили, что другие регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.

По информации правительства, в государстве сейчас фиксируют увеличение новых больных COVID-19. С прошлой недели их количество увеличилось почти в два раза. Так, на позапрошлой неделе оно составляло 28 тысяч, а на прошлой – 55 тысяч.

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Число активных больных увеличилось до 105 тысяч (с 93 тысяч человек неделей ранее). Госпитализированы почти 11 тысяч украинцев, говорится на сайте главы государства.

В пресс-службе президента добавили, что по прогнозам, ожидается дальнейший рост количества больных коронавирусной болезнью, равно как и в странах Европы.

Отметим, что главный санитарный врач Игорь Кузин накануне рассказал, что сейчас у власти нет планов по усилению карантина в Украине из-за штамма Омикрон. Пока продолжится использование модели адаптивного карантина. Каждый день оценивается эпидемическая ситуация на уровне каждой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 января инфицирование коронавирусом подтвердили у 5072 жителей Украины, а 78 от него скончались. В то же время 2520 украинцев недуг преодолели.

Врач-иммунолог Борис Донской предупредил, что и в Украине в скором времени может случиться вспышка COVID-19 варианта Омикрон. Чтобы предупредить его, следует уже сейчас проводить больше тестирований.

Заболеваемость коронавирусом в Украине в течение текущей волны будет в разы превышать показатели предыдущих волн. В такой ситуации вакцинация от COVID-19 уже не является личным делом человека, заявила главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.