В Минздраве упростили условия вакцинации подростков против COVID-19

Министерство здравоохранения Украины упростило условия вакцинации подростков против COVID-19. В частности, ведомство отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок.

Но напомнило о важности их проведения. Об этом OBOZREVATEL сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Отныне для того, чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр вакцинации"- отметил он.

По словам министра, при себе лишь нужно иметь свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет). Это необходимо для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

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Также детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

После вакцинации подростки могут сгенерировать себе детский сертификат о вакцинации (COVID-сертификат).

При этом, по словам Ляшко, своевременное проведение обязательных прививок, которые предусмотрены Национальным календарем, остается крайне важным. Поскольку вакцинация защищает ребенка от 10 опасных инфекционных болезней.

Он напомнил, что до 12 лет дети в Украине должны получить следующие прививки:

от гепатита В (завершенным курсом считается 3 дозы);

туберкулеза (завершенным курсом считается 1 доза);

кори, паротита, краснухи (завершенным курсом считается 2 дозы);

дифтерии, столбняка (5 доз);

коклюша (завершенным курсом считается 4 дозы);

полиомиелита (5 доз);

хиб-инфекция (завершенным курсом считается 3 дозы).

Кроме того, до 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую нужно повторять каждые 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации украинские власти заговорили о COVID-вакцинации детей. И это неудивительно, ведь новые штаммы все чаще поражают подростков – они болеют в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями, а иногда даже доходят до летальных исходов.

В Украине планируется рассмотреть вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет ориентировочно с апреля этого года. Опыт других стран, где уже проводят прививки, показывает, что это безопасно.

Напомним, в США рекомендовали бустерную вакцинацию от коронавируса детям в возрасте от 12 до 15 лет. Делать прививку предлагается препаратом Pfizer. Кроме того, бустер был одобрен для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.