В Минздраве рассказали, когда в Украине стартует COVID-вакцинация детей от 5 лет

В Украине планируется рассмотреть вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет ориентировочно с апреля этого года. Опыт других стран, где уже проводят прививки, показывает, что это безопасно.

Об этом заявил в интервью "ВВС Украина" главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, прививки от COVID-19 предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний, а также вспышки в организованных коллективах.

Однако рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививанию детей от 5 лет еще не было.

"То есть, на уровне Европы такой вопрос не рассматривали", – отметил Кузин.

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Напомним, в США рекомендовали бустерную вакцинацию от коронавируса детям в возрасте от 12 до 15 лет. Делать прививку предлагается препаратом Pfizer. Кроме того, бустер был одобрен для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации украинские власти заговорили о COVID-вакцинации детей. И это неудивительно, ведь новые штаммы все чаще поражают подростков – они болеют в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями, а иногда даже доходят до летальных исходов.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семьях – привиться от коронавируса, а прошедшие полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!