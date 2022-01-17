Мы скоро вернемся к нормальной жизни: гендиректор Pfizer дал оптимистичный прогноз по пандемии COVID-19

Юрий Сергиенко
Covid
1 минута
11,5 т.
Мы скоро вернемся к нормальной жизни: гендиректор Pfizer дал оптимистичный прогноз по пандемии COVID-19

Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что уже весной 2022 года мир вернется к нормальной жизни. Это произойдет благодаря вакцинам и другим препаратам от COVID-19.

Такое заявление глава компании сделал в интервью La Repubblica. В то же время Бурла сказал, что еще несколько лет придется жить с вирусом, который сложно искоренить.

"Вопрос не в том, исчезнет ли вирус, а в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, мы сможем сделать это уже нынешней весной благодаря имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, вакцинам и первым лекарствам, которые можно принимать дома", – сказал гендиректор Pfizer.

Видео дня

Он отметил, что людям их группы риски можно будет назначать Paxlovid, который, например, во Франции к концу января поступит в продажу. Это позволит избежать загруженности больниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, США одобрили для экстренного использование первые таблетки для лечения коронавируса, разработанные Pfizer – это Paxlovid. Его также договорилась закупить и Украина.

Обращение команды OBOZREVATEL
disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Вакцинация в Украине и миреКоронавирусвакцина Pfizer и BioNTech