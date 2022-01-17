Мы скоро вернемся к нормальной жизни: гендиректор Pfizer дал оптимистичный прогноз по пандемии COVID-19
Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что уже весной 2022 года мир вернется к нормальной жизни. Это произойдет благодаря вакцинам и другим препаратам от COVID-19.
Такое заявление глава компании сделал в интервью La Repubblica. В то же время Бурла сказал, что еще несколько лет придется жить с вирусом, который сложно искоренить.
"Вопрос не в том, исчезнет ли вирус, а в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, мы сможем сделать это уже нынешней весной благодаря имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, вакцинам и первым лекарствам, которые можно принимать дома", – сказал гендиректор Pfizer.
Он отметил, что людям их группы риски можно будет назначать Paxlovid, который, например, во Франции к концу января поступит в продажу. Это позволит избежать загруженности больниц.
Как сообщал OBOZREVATEL, США одобрили для экстренного использование первые таблетки для лечения коронавируса, разработанные Pfizer – это Paxlovid. Его также договорилась закупить и Украина.
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