Хроника коронавируса на 17 сентября: за сутки заразились более 500 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Хроника коронавируса на 17 сентября: за сутки заразились более 500 тысяч человек

По состоянию на пятницу, 17 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 227,8 млн человек. За минувший день выявили 570 878 новых инфицированных, умерли еще 9 170. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 204,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (151 тыс.), Индии (34 тыс.) и Бразилии (34 тыс.).

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Пандемия коронавируса в мире.
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 316 619 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 342 заболевших умерли, а 2 221 110 пациентов вылечились.

  • В Минздраве заявили, что украинцев будут повторно вакцинировать от коронавируса минимум через год, если к тому времени не появятся научные данные о том, что иммунитет длится больше года.

  • Новые данные испытания вакцины от коронавируса Moderna показали, что защита, которую она обеспечивает, со временем ослабевает. Это подтверждает необходимость третьей или бустерной дозы.

Главное за 17 сентября:
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