Хроника коронавируса на 17 сентября: за сутки заразились более 500 тысяч человек

По состоянию на пятницу, 17 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 227,8 млн человек. За минувший день выявили 570 878 новых инфицированных, умерли еще 9 170. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 204,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (151 тыс.), Индии (34 тыс.) и Бразилии (34 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 316 619 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 342 заболевших умерли, а 2 221 110 пациентов вылечились.

В Минздраве заявили, что украинцев будут повторно вакцинировать от коронавируса минимум через год, если к тому времени не появятся научные данные о том, что иммунитет длится больше года.

Новые данные испытания вакцины от коронавируса Moderna показали, что защита, которую она обеспечивает, со временем ослабевает. Это подтверждает необходимость третьей или бустерной дозы.

Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом. Наша страна обогнала Францию, Италию и Великобританию.

В Киевской области закроют школы, в которых будет менее 80% вакцинированных педагогов.