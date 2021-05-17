Хроника коронавируса на 17 мая: за сутки скончались почти 10 тысяч человек
По состоянию на понедельник, 17 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 163,7 млн человек. За минувший день выявили 538 086 новых инфицированных, умерли еще 9 853. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов.
Украина поднялась на пятое место в Европе по распространению COVID-19 с 3 620 зараженными за сутки. Рейтинг Worldometers возглавили Франция, Германия и Италия.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
С начала пандемии заболели 2 153 864 украинца, из них 48 075 умерли от недуга, но 1 857 724 вылечились.
В Минздраве обновили признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. Так, в "оранжевой" зоне осталась Черкасская область, а остальные находятся в "желтой".
Ведущие украинские медики объяснили высокую смертность от COVID-19 на фоне снижения общей статистики по заболевшим.
В Индии на берегу реки заметили десятки тел умерших от коронавируса. После этого жителей просят не хоронить людей на воде, ведь в стране фиксируют высокие вспышки болезни.
В Германии заявили о высокой вероятности того, что жителям их страны и не только придется сделать повторную прививку против коронавируса. К тому же самое позднее – в 2022 году.
Утром 16 мая на Филиппинах потушили пожар в одной из крупнейших больниц страны, в которой, в частности, лечат больных коронавирусом. Как информирует Reuters, пожар вспыхнул в зоне расположения операционного отделения вскоре после полуночи. В результате инцидента некоторые пациенты были перевезены в соседние больницы.
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