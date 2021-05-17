Названы регионы Украины с самым высоким уровнем госпитализации из-за COVID-19

Лидерами по масштабам госпитализации больных коронавирусом в Украине являются Харьковская (43,3%), Луганская (41,4%) и Донецкая области (40,1%).

Такую статистику обнародовала пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, в указанных регионах в больницы с диагнозом COVID-19 попало 2305, 543 и 1574 пациента соответственно.

Также в пятерке областей с самым высоким показателем занятости койко-мест для больных коронавирусом оказались Одесщина (37,4%) – 1204 и Днепропетровщина (36,8%) – 2232 человека. В целом по Украине заполненность больниц такими пациентами составляет 30%.

Что касается категории койко-мест, оборудованных кислородом, то она демонстрирует наихудшую тенденцию на Харьковщине (43,3%), Луганщине (41,5%) и Сумщине (37,7%). Показатель по всей Украине – 29,8%.

Анализ загруженности реанимаций, предназначенных для спасения инфицированных коронавирусной болезнью, свидетельствует о том, что наихудшая ситуация наблюдается в Харьковской (74,8%), Кировоградской (68%), Запорожской (65,8%) и Днепропетровской областях (64,8%). В целом во всех больницах Украины уровень наполненности отделений интенсивной терапии составляет 46%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 мая регионами-лидерами по количеству госпитализаций больных коронавирусом были Днепропетровщина и Харьковщина. Общая занятость койко-мест по стране для пациентов с таким диагнозом составляла 29,6%.