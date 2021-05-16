В Украине загруженность коек из-за COVID-19 снизилась до 30%: где пациентов больше всего

За минувшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали еще 2212 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание, больше всего на Днепропетровщине – 207 и Харьковщине – 190. Зато 3848 человек выписали.

На утро 16 мая в больницах регионов были заняты 22 947 койко-мест из 77 420, что составляет 29,6%. Данные обновил портал СОТА от Аппарата СНБО.

В областях еще больше снизился уровень загруженности коек с подведенным кислородом – в среднем показатель составляет 29,5% (20 360 мест из всех 69 тыс.). Тогда как в интенсивной терапии он довольно высокий – 45,5% (заняты 2386 кроватей из всех 5246).

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:

Харьковская область – 43,4%;

Луганская область – 41,7%;

Днепропетровская область – 37,5%;

Сумская область – 37,4%;

Донецкая область – 36,5%.

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

Харьковская область – 76,1%;

Запорожская область – 66,5%;

Кировоградская область – 65,4%;

Сумская область – 63,3%;

Днепропетровская область – 60,7%.

В больницах еще 1124 пациента (-29 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 173 (-16), на Харьковщине – 148 (-8), Донетчине – 67 (-3), Полтавщине – 59 (+4).

Статистика по регионам:

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущие украинские медики объяснили высокую смертность от COVID-19 на фоне снижения общей статистики по заболевшим.