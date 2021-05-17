В Украине зафиксировали 2 136 новых больных COVID-19, выздоровели в три раза больше

По состоянию на утро понедельника, 17 мая, в Украине официально подтверждены 2 156 000 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 136– обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 48 184человека (+109 за сутки), а 1 864 593пациента (+6 869 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ривненской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Проведено тестирований за сутки – 17 306 (в частности методом ПЦР – 9 966, методом ИФА – 1 396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 944).

г. Киев – 102 случая / 58 прививок;

Винницкая область – 37 случаев / 111 прививок;

Волынская область – 102 случая / 182 прививки;

Днепропетровская область – 134 случая / 15 прививок;

Донецкая область – 190 случаев / 17 прививок;

Житомирская область – 93 случая / 118 прививок;

Закарпатская – 10 случаев / 41 прививки;

Запорожская область – 98 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 42 случая / 104 прививки;

Киевская область – 97 случаев / 17 прививок;

Кировоградская область – 4 случая / 0 прививок;

Луганская область – 10 случаев / 90 прививок;

Львовская область – 104 случая / 37 прививок;

Николаевская область – 122 случая / 15 прививок;

Одесская область – 134 случая / 130 прививок;

Полтавская область – 62 случая / 42 прививки;

Ривненская область – 182 случая / 78 прививок;

Сумская область – 137 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область – 59 случаев / 110 прививок;

Харьковская область – 89 случаев / 341 прививки;

Херсонская область – 114 случаев / 106 прививок;

Хмельницкая область – 12 случаев / 162 прививки;

Черкасская область – 113 случаев / 56 прививок;

Черновицкая область – 59 случаев / 116 прививок;

Черниговская область – 30 случаев / 84 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущие украинские медики объяснили высокую смертность от COVID-19 на фоне снижения общей статистики по заболевшим.