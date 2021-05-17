В Украине зафиксировали 2 136 новых больных COVID-19, выздоровели в три раза больше
По состоянию на утро понедельника, 17 мая, в Украине официально подтверждены 2 156 000 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 136– обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 48 184человека (+109 за сутки), а 1 864 593пациента (+6 869 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ривненской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.
Проведено тестирований за сутки – 17 306 (в частности методом ПЦР – 9 966, методом ИФА – 1 396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 944).Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев – 102 случая / 58 прививок;
Винницкая область – 37 случаев / 111 прививок;
Волынская область – 102 случая / 182 прививки;
Днепропетровская область – 134 случая / 15 прививок;
Донецкая область – 190 случаев / 17 прививок;
Житомирская область – 93 случая / 118 прививок;
Закарпатская – 10 случаев / 41 прививки;
Запорожская область – 98 случаев / 10 прививок;
Ивано-Франковская область – 42 случая / 104 прививки;
Киевская область – 97 случаев / 17 прививок;
Кировоградская область – 4 случая / 0 прививок;
Луганская область – 10 случаев / 90 прививок;
Львовская область – 104 случая / 37 прививок;
Николаевская область – 122 случая / 15 прививок;
Одесская область – 134 случая / 130 прививок;
Полтавская область – 62 случая / 42 прививки;
Ривненская область – 182 случая / 78 прививок;
Сумская область – 137 случаев / 190 прививок;
Тернопольская область – 59 случаев / 110 прививок;
Харьковская область – 89 случаев / 341 прививки;
Херсонская область – 114 случаев / 106 прививок;
Хмельницкая область – 12 случаев / 162 прививки;
Черкасская область – 113 случаев / 56 прививок;
Черновицкая область – 59 случаев / 116 прививок;
Черниговская область – 30 случаев / 84 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущие украинские медики объяснили высокую смертность от COVID-19 на фоне снижения общей статистики по заболевшим.
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