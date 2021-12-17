США отказались от вакцины Johnson&Johnson, а Омикрон назван самой серьезной угрозой. Хроника коронавируса на 17 декабря

Марина Лисничук
Covid
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США отказались от вакцины Johnson&Johnson, а Омикрон назван самой серьезной угрозой. Хроника коронавируса на 17 декабря

Коронавирусом в Украине и мире заразились 711 тыс. человек, а 6549 от него умерли только за последние сутки. Общее количество случаев COVID-19 на планете превысило 273 млн, хотя у 245,3 млн из них люди преодолели инфекцию.

В последние дни Дания бьет собственные рекорды по приросту больных – там фиксируют до 10 тыс. заражений ежедневно, поэтому в стране думают об усилении карантина. Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко выразил убеждение, что человечеству не удастся полностью преодолеть пандемию COVID-19, но оно сможет вернуться к нормальной жизни даже с вирусом.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • инфекцию подхватили 3 588 147 жителей Украины, из 92 313 не смогли побороть недуг и умерли, а 3 284 815 вылечились. На сегодняшний день около 211 тыс. украинцев еще болеют.

  • Ученый из Британии, где стремительно распространяется штамм Омикрон, подчеркнул, что в случае заражения им симптомы COVID-19 напоминают простуду. При их появлении людям советуют проходить ПЦР-тестирование.

  • Также исследователи пришли к выводу, что новый вариант в 70 раз быстрее размножается в бронхах по сравнению с Дельтой и может способствовать передаче инфекции от человека к человеку. Зато распространяется Омикрон в десять раз медленнее предыдущего штамма.

Количество случаев COVID-19 в каждом регионе Украины
Главное на 17 декабря:

  • Агентство общественного здоровья Канады рекомендовало гражданам отказаться от несущественных поездок за границу в связи с новой волной COVID-19. Соответствующая информация размещена на сайте правительства страны.

  • Министры здравоохранения G7 назвали вариант коронавируса Омикрон "самой серьезной угрозой" для глобального здравоохранения. На фоне его стремительного распространения страны должны позаботиться об обеспечении населения вакцинацией.

  • Глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к бустерной вакцинации, но ее проведение еще не актуально. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1", добавив, что, несмотря на это, страна уже подписала контракты на поставку вакцин против COVID-19 для третьей прививки.

  • На Харьковщине намерены утилизировать 30,5 тысячи доз вакцин AstraZeneca и Moderna. Оказалось, что у препаратов истек срок годности.

  • С начала кампании иммунизации более 3,6 млрд человек полностью вакцинировались против коронавируса. Это составляет 46,55% населения планеты.

  • Лидерами по приросту заражений COVID-19 накануне стали США – 144,8 тыс., Британия – 88,3 тыс., Франция – 60,8 тыс. и Германия – 53 тыс. Украина по этому показателю заняла 16 место в мире и 12-е – в Европе.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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