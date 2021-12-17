США отказались от вакцины Johnson&Johnson, а Омикрон назван самой серьезной угрозой. Хроника коронавируса на 17 декабря

Коронавирусом в Украине и мире заразились 711 тыс. человек, а 6549 от него умерли только за последние сутки. Общее количество случаев COVID-19 на планете превысило 273 млн, хотя у 245,3 млн из них люди преодолели инфекцию.

В последние дни Дания бьет собственные рекорды по приросту больных – там фиксируют до 10 тыс. заражений ежедневно, поэтому в стране думают об усилении карантина. Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко выразил убеждение, что человечеству не удастся полностью преодолеть пандемию COVID-19, но оно сможет вернуться к нормальной жизни даже с вирусом.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

инфекцию подхватили 3 588 147 жителей Украины, из 92 313 не смогли побороть недуг и умерли, а 3 284 815 вылечились. На сегодняшний день около 211 тыс. украинцев еще болеют.

Ученый из Британии, где стремительно распространяется штамм Омикрон , подчеркнул, что в случае заражения им симптомы COVID-19 напоминают простуду . При их появлении людям советуют проходить ПЦР-тестирование.

Также исследователи пришли к выводу, что новый вариант в 70 раз быстрее размножается в бронхах по сравнению с Дельтой и может способствовать передаче инфекции от человека к человеку. Зато распространяется Омикрон в десять раз медленнее предыдущего штамма.

Агентство общественного здоровья Канады рекомендовало гражданам отказаться от несущественных поездок за границу в связи с новой волной COVID-19. Соответствующая информация размещена на сайте правительства страны.

Министры здравоохранения G7 назвали вариант коронавируса Омикрон "самой серьезной угрозой" для глобального здравоохранения. На фоне его стремительного распространения страны должны позаботиться об обеспечении населения вакцинацией.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к бустерной вакцинации , но ее проведение еще не актуально . Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1", добавив, что, несмотря на это, страна уже подписала контракты на поставку вакцин против COVID-19 для третьей прививки .

На Харьковщине намерены утилизировать 30,5 тысячи доз вакцин AstraZeneca и Moderna. Оказалось, что у препаратов истек срок годности.

С начала кампании иммунизации более 3,6 млрд человек полностью вакцинировались против коронавируса. Это составляет 46,55% населения планеты .

Лидерами по приросту заражений COVID-19 накануне стали США – 144,8 тыс., Британия – 88,3 тыс., Франция – 60,8 тыс. и Германия – 53 тыс. Украина по этому показателю заняла 16 место в мире и 12-е – в Европе.