Минздрав расширил список профессий, для которых COVID-вакцинация будет обязательной

Мирослав Семенюк
Covid
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Минздрав назвал профессии, для которых COVID-вакцинация является обязательной

Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, для которых будет обязательной вакцинация от коронавируса. В частности, в список попали коммунальщики.

Об этом говорится на сайте Минздрава. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Так, обязательной вакцинации подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

  • местных государственных администраций и структурных подразделений;

  • заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

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  • органов местного самоуправления;

  • заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Глава Минздрава Виктор Ляшко пояснил, что вышеуказанные лица больше всех взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться.

"Между тем, 9 из 10 госпитализированных не были вакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни", – добавил он.

Работники указанных учреждений, которые не привьются в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября правительство утвердило порядок отстранения сотрудников, отказывающихся от обязательной прививки. Норма начала действовать с 8 ноября.

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