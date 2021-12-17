Минздрав расширил список профессий, для которых COVID-вакцинация будет обязательной
Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, для которых будет обязательной вакцинация от коронавируса. В частности, в список попали коммунальщики.
Об этом говорится на сайте Минздрава. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Так, обязательной вакцинации подлежат работники:
центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
местных государственных администраций и структурных подразделений;
заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
органов местного самоуправления;
заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
коммунальные предприятия, учреждения и организации.
Глава Минздрава Виктор Ляшко пояснил, что вышеуказанные лица больше всех взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться.
"Между тем, 9 из 10 госпитализированных не были вакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни", – добавил он.
Работники указанных учреждений, которые не привьются в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября правительство утвердило порядок отстранения сотрудников, отказывающихся от обязательной прививки. Норма начала действовать с 8 ноября.
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