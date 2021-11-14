Россия на первом месте по числу смертей от COVID-19 в сутки, а Австрия бьет рекорды по заболеваемости. Хроника коронавируса на 14 ноября
В мире за минувшие сутки коронавирус унес 6282 жизни, а заразилось им еще 438 961 человек. Всего же с начала пандемии подтверждено уже более 253,6 млн случаев инфицирования COVID-19.
При этом умерло от коронавируса уже больше чем 5,1 млн человек, а выздоровели более 229,3 млн пациентов. Больше всего новых случаев заражения за день выявлено в США (+41 107), России (+39 256) и Великобритании (+38 351).
Россия стала первой в мире по суточной смертности от COVID-19 (+1 241), Украина в этом списке на втором месте (695).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
3 203 149 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 76 302 пациента умерли, а 2 620 094 человека выздоровели.
В Украине остается высокой смертность от коронавируса. К примеру, в Запорожье морги переполнены телами COVID-пациентов, а эксперты работают на пределе своих возможностей.
Лечение коронавируса антибиотиками может привести к осложнениям. Врач назвал два препарата, которые пациент может применять при повышении температуры при COVID-19 – их продают без рецепта.
Главное за 14 ноября:
В Великобритании хотят максимально защитить население от коронавируса накануне Рождества и Нового года. Из-за этого рассматривают введение третьей бустерной дозы на месяц раньше срока (через 5 месяцев вместо 6).
В Австрии за сутки 13 152 новых случая коронавируса – это рекорд для страны с начала пандемии, 48 человек умерли. В больницах сейчас 2282 пациента, в отделениях интенсивной терапии – 421.
В Латвии люди впервые попытались оспорить решение Кабмина об обязательной вакцинации для ряда профессий. Суд отклонил их жалобу, решив, что польза от такой иммунизации больше, чем вред, причиненный нарушением прав личности.
На Афоне (Греция) в общине монахов, живущих в монастырях на Святой Горе, произошла вспышка коронавируса. Из-за этого патриарх Варфоломей перенес свой визит туда.
Дельта-штамм коронавируса может вызывать у детей смертельно опасное осложнение – синдром Кавасаки. Его симптомом является появление сыпи на теле.
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