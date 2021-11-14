Россия на первом месте по числу смертей от COVID-19 в сутки, а Австрия бьет рекорды по заболеваемости. Хроника коронавируса на 14 ноября

София Закревская
София Закревская
Covid
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Россия на первом месте по числу смертей от COVID-19 в сутки, а Австрия бьет рекорды по заболеваемости. Хроника коронавируса на 14 ноября

В мире за минувшие сутки коронавирус унес 6282 жизни, а заразилось им еще 438 961 человек. Всего же с начала пандемии подтверждено уже более 253,6 млн случаев инфицирования COVID-19.

При этом умерло от коронавируса уже больше чем 5,1 млн человек, а выздоровели более 229,3 млн пациентов. Больше всего новых случаев заражения за день выявлено в США (+41 107), России (+39 256) и Великобритании (+38 351).

Россия стала первой в мире по суточной смертности от COVID-19 (+1 241), Украина в этом списке на втором месте (695).

Смертность от коронавируса в мире за сутки.
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Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 203 149 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 76 302 пациента умерли, а 2 620 094 человека выздоровели.

  • В Украине остается высокой смертность от коронавируса. К примеру, в Запорожье морги переполнены телами COVID-пациентов, а эксперты работают на пределе своих возможностей.

  • Лечение коронавируса антибиотиками может привести к осложнениям. Врач назвал два препарата, которые пациент может применять при повышении температуры при COVID-19 – их продают без рецепта.

Главное за 14 ноября:

  • В Великобритании хотят максимально защитить население от коронавируса накануне Рождества и Нового года. Из-за этого рассматривают введение третьей бустерной дозы на месяц раньше срока (через 5 месяцев вместо 6).

  • В Австрии за сутки 13 152 новых случая коронавируса – это рекорд для страны с начала пандемии, 48 человек умерли. В больницах сейчас 2282 пациента, в отделениях интенсивной терапии – 421.

  • В Латвии люди впервые попытались оспорить решение Кабмина об обязательной вакцинации для ряда профессий. Суд отклонил их жалобу, решив, что польза от такой иммунизации больше, чем вред, причиненный нарушением прав личности.

  • На Афоне (Греция) в общине монахов, живущих в монастырях на Святой Горе, произошла вспышка коронавируса. Из-за этого патриарх Варфоломей перенес свой визит туда.

  • Дельта-штамм коронавируса может вызывать у детей смертельно опасное осложнение – синдром Кавасаки. Его симптомом является появление сыпи на теле.

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