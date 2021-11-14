Россия на первом месте по числу смертей от COVID-19 в сутки, а Австрия бьет рекорды по заболеваемости. Хроника коронавируса на 14 ноября

В мире за минувшие сутки коронавирус унес 6282 жизни, а заразилось им еще 438 961 человек. Всего же с начала пандемии подтверждено уже более 253,6 млн случаев инфицирования COVID-19.

При этом умерло от коронавируса уже больше чем 5,1 млн человек, а выздоровели более 229,3 млн пациентов. Больше всего новых случаев заражения за день выявлено в США (+41 107), России (+39 256) и Великобритании (+38 351).

Россия стала первой в мире по суточной смертности от COVID-19 (+1 241), Украина в этом списке на втором месте (695).

Видео дня

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

3 203 149 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 76 302 пациента умерли, а 2 620 094 человека выздоровели.

В Украине остается высокой смертность от коронавируса. К примеру, в Запорожье морги переполнены телами COVID-пациентов, а эксперты работают на пределе своих возможностей.

Лечение коронавируса антибиотиками может привести к осложнениям. Врач назвал два препарата, которые пациент может применять при повышении температуры при COVID-19 – их продают без рецепта.

Главное за 14 ноября:

В Великобритании хотят максимально защитить население от коронавируса накануне Рождества и Нового года . Из-за этого рассматривают введение третьей бустерной дозы на месяц раньше срока (через 5 месяцев вместо 6).

В Австрии за сутки 13 152 новых случая коронавируса – это рекорд для страны с начала пандемии, 48 человек умерли. В больницах сейчас 2282 пациента, в отделениях интенсивной терапии – 421.