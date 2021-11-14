В зоопарке США зафиксировали вспышку коронавируса: стало известно об умерших животных

В штате Небраска (Соединенные штаты Америки) в зоопарке зафиксировали вспышку коронавирусной болезни. COVID-19 забрал жизни трех редких животных.

Речь идет о снежных барсах, сообщается на странице Детского зоопарка в Линкольне в Facebook в воскресенье, 14 ноября. Коронавирусом, кроме того, переболели суматранские тигры.

Как сказано в сообщении, снежные барсы Ранни, Эверест и Макалу, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, были любимцами среди посетителей зоопарка.

"Эта потеря поистине душераздирающая, и мы все скорбим вместе", – сказано в сообщении.

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Вместе с тем, суматранские тигры, Аксель и Кумар, идут на поправку. В зоопарке отметили, что, вероятнее всего, они уже полностью выздоровели от коронавируса.

В заведении также добавили, что следуют рекомендациям Американской ассоциации ветеринаров зоопарков (AAZV), а также Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), чтобы предотвратить заболевание коронавирусом среди животных и персонала зоопарка.

Заведение, как сказано в сообщении, продолжает принимать посетителей при полном соблюдение противовирусных ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индонезии в зоопарке от коронавируса вылечили двух суматранских тигров. У них обнаружили заболевание после теста на COVID-19 в июле.