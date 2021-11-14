В зоопарке США зафиксировали вспышку коронавируса: стало известно об умерших животных
В штате Небраска (Соединенные штаты Америки) в зоопарке зафиксировали вспышку коронавирусной болезни. COVID-19 забрал жизни трех редких животных.
Речь идет о снежных барсах, сообщается на странице Детского зоопарка в Линкольне в Facebook в воскресенье, 14 ноября. Коронавирусом, кроме того, переболели суматранские тигры.
Как сказано в сообщении, снежные барсы Ранни, Эверест и Макалу, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, были любимцами среди посетителей зоопарка.
"Эта потеря поистине душераздирающая, и мы все скорбим вместе", – сказано в сообщении.
Вместе с тем, суматранские тигры, Аксель и Кумар, идут на поправку. В зоопарке отметили, что, вероятнее всего, они уже полностью выздоровели от коронавируса.
В заведении также добавили, что следуют рекомендациям Американской ассоциации ветеринаров зоопарков (AAZV), а также Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), чтобы предотвратить заболевание коронавирусом среди животных и персонала зоопарка.
Заведение, как сказано в сообщении, продолжает принимать посетителей при полном соблюдение противовирусных ограничений.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Индонезии в зоопарке от коронавируса вылечили двух суматранских тигров. У них обнаружили заболевание после теста на COVID-19 в июле.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.