В Украине почти 14,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 403 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 14 ноября, коронавирусом заболели уже 3 217 639 человек. За минувшие сутки прибавилось еще 14 490 инфицированных, среди которых 1069 – это дети, а еще 135 – медработники.

В течение дня с COVID-19 в больницы попал 4 881 пациент. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии коронавирус унес в нашей стране уже 76 705 жизней (+403 летальных случая за день), а победить болезнь и выздороветь смогли 2 631 240 человек (+11 146 за сутки).

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За субботу, 13 ноября, в Украине сделали 145 241 прививку от коронавируса, первую дозу получили 65 757 граждан, а завершили иммунизацию 79 484 человека. Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 20 853 504 укола, полностью привиты 8 665 945 человек, а одну дозу получили 12 187 559 украинцев.

Больше всего новых случаев заражения за минувший день выявлено в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 447 случаев;

Винницкая область – 525 случаев;

Волынская область – 293 случая;

Днепропетровская область – 1630 случаев;

Донецкая область – 793 случая;

Житомирская область – 542 случая;

Закарпатская область – 313 случаев;

Запорожская область – 1029 случаев;

Ивано-Франковская область – 511 случаев;

Киевская область – 533 случая;

Кировоградская область – 139 случаев;

Луганская область – 83 случая;

Львовская область – 535 случаев;

Николаевская область – 724 случая;

Одесская область – 979 случаев;

Полтавская область – 709 случаев;

Ривненская область – 377 случаев;

Сумская область – 619 случаев;

Тернопольская область – 393 случая;

Харьковская область – 1050 случаев;

Херсонская область – 259 случаев;

Хмельницкая область – 646 случаев;

Черкасская область – 371 случай;

Черновицкая область – 205 случаев;

Черниговская область – 785 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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