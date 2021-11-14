В Украине почти 14,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 403 человека
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 14 ноября, коронавирусом заболели уже 3 217 639 человек. За минувшие сутки прибавилось еще 14 490 инфицированных, среди которых 1069 – это дети, а еще 135 – медработники.
В течение дня с COVID-19 в больницы попал 4 881 пациент. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Всего с начала пандемии коронавирус унес в нашей стране уже 76 705 жизней (+403 летальных случая за день), а победить болезнь и выздороветь смогли 2 631 240 человек (+11 146 за сутки).
За субботу, 13 ноября, в Украине сделали 145 241 прививку от коронавируса, первую дозу получили 65 757 граждан, а завершили иммунизацию 79 484 человека. Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 20 853 504 укола, полностью привиты 8 665 945 человек, а одну дозу получили 12 187 559 украинцев.
Больше всего новых случаев заражения за минувший день выявлено в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 447 случаев;
Винницкая область – 525 случаев;
Волынская область – 293 случая;
Днепропетровская область – 1630 случаев;
Донецкая область – 793 случая;
Житомирская область – 542 случая;
Закарпатская область – 313 случаев;
Запорожская область – 1029 случаев;
Ивано-Франковская область – 511 случаев;
Киевская область – 533 случая;
Кировоградская область – 139 случаев;
Луганская область – 83 случая;
Львовская область – 535 случаев;
Николаевская область – 724 случая;
Одесская область – 979 случаев;
Полтавская область – 709 случаев;
Ривненская область – 377 случаев;
Сумская область – 619 случаев;
Тернопольская область – 393 случая;
Харьковская область – 1050 случаев;
Херсонская область – 259 случаев;
Хмельницкая область – 646 случаев;
Черкасская область – 371 случай;
Черновицкая область – 205 случаев;
Черниговская область – 785 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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