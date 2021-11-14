Бустерная доза вакцины усиливает защиту от COVID-19: обнародованы новые данные

Количество антител, которые защищают организм от коронавируса, снижается через шесть месяцев после введения второй дозы. В некоторых странах людям спустя полгода начали вводить третью (бустерную) дозу препарата, которая усиливает иммунитет.

Об этом сказал Андреа Коссарицца, иммунолог из Университета Модены (Италия), пишет La Repubblica. Согласно данным нового исследования ученого Рино Раппуоли, результаты которого были опубликованы в журнале Lancet, бустерная доза защищает организм от всех вариантов коронавируса.

Коссарицца отметил, что у Высшего института здоровья пока нет точных данных о том, что происходит с организмом через 8-10 месяцев после прививки, если человек не получает третью дозу препарата. По его словам, чтобы это понять, нужно время.

Видео дня

При этом иммунолог отметил, что количество антител, несомненно, уменьшается, однако это не значит, что организм остается совсем без защиты от COVID-19.

Врач также добавил, что вакцинированные люди, которые все же заболевают коронавирусом, зачастую переносят его без симптомов. При этом они являются менее заразными, чем невакцинированные носители вируса, а также защищены от тяжелого течения болезни.

Напомним: при бустерной вакцинации от коронавируса разрешено смешивать мРНК-вакцины. В Украине это Pfizer и Moderna. Кроме того, можно смешивать векторные вакцины с мРНК препаратами.

Вместе с тем, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус осудил вакцинацию от COVID-19 бустерной дозой и прививки детям и напомнил о бедных странах, где многие люди не получили ни одного укола.

Как сообщал OBOZREVATEL, невакцинированные люди намного чаще попадают в больницы и умирают от коронавируса, чем те, кто прошел курс иммунизации. Подробнее – по ссылке.