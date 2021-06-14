Хроника коронавируса на 14 июня: за сутки умерли более 6,5 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 14 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 176 млн человек. За минувший день выявлено 297 607 новых инфицированных, умерли еще 6 519. Всего болезнь унесла жизни более 3,8 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 160 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 68 тыс., Бразилии – 36 тыс. и Колумбии – 28 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 223 558 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 51 679 человек, в то же время 2 127 337 украинцев ее побороли.

Осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан. Также на рост заболеваемости повлияет начало нового учебного года в школах и университетах и возвращения детей в сады, а взрослых – на работу после сезона отпусков.

Украинцам, которые сделали прививки двумя дозами вакцины от коронавируса, начали выдавать свидетельства о вакцинации.

В России обнаружили оригинальные штаммы коронавируса, которые не фиксировались ранее нигде. Специалисты взялись изучать их свойства и отличия от существующих на сегодня вариантов. Об этом заявили директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург и заместитель директора центра Денис Логунов, написал ряд росСМИ.