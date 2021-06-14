В Минздраве спрогнозировали, когда ждать новой волны заболеваемости COVID-19 в Украине

В Украине на данном этапе наблюдается спад пандемии COVID-19, однако новая волна ожидается в осенне-зимний период. Летом-2021, предварительно, уровень заболеваемости будет более-менее стабильным.

Ситуацию с коронавирусом в Украине прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Новое время". Он указал на то, что спад COVID-заболеваемости в летние месяцы был прогнозированным, а такая динамика характерна как для Украины, так и для большинства стран мира.

"Сейчас эпицентр, который был в Индии в предыдущие месяцы, в частности в апреле-мае, перемещается в страны Южной Америки: "горят" Бразилия и Аргентина, а в других странах отмечается стабилизация", – рассказал о глобальной ситуации с пандемией Ляшко.

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Он добавил, что значительное снижение новых случаев COVID-19 в летний период наблюдается и в Украине, и в большинстве европейских стран.

"Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций коронавируса, то в летний период у нас продолжится стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период", – сообщил Ляшко.

Он высказался и о карантинных ограничениях. По словам министра, при снижении заболеваемости нельзя продолжать те жесткие меры, которые внедряются при значительном росте количества новых случаев и госпитализированных.

В Минздраве Украины, как отметил глава ведомства, всегда придерживались такой позиции: "что должен быть баланс между влиянием карантина на экономику и предотвращением коллапса системы здравоохранения".

Напомним: на 14 июня в Украине официально подтверждено уже 2 223 978 случаев коронавирусной инфекции. Из них 420 обнаружены за прошедшие сутки. Меньший суточный "прирост" больных в Украине был более года назад (когда на утро 9 июня 2020 года зафиксировали 394 случая за предыдущие сутки).

Как ранее писал OBOZREVATEL, эпидемиолог Наталья Виноград также придерживается мнения о том, что осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан. На рост заболеваемости повлияет и начало нового учебного года в школах и университетах и возвращения детей в сады, а взрослых – на работу после сезона отпусков.