В Украине зафиксировано свыше 400 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро понедельника, 14 июня, в Украине официально подтверждено 2 223 978 случаев коронавирусной инфекции. Из них 420 обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 464 человека.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 692 человека (+13 за сутки), выздоровели 2 130 665 (+3 328 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 11 638 человек,

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методом ИФА – 1 589 человек,

экспресс-тестами – 4 629 человек.

г. Киев – 89 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 18 случаев;

Днепропетровская область – 18 случаев;

Житомирская область – 24 случая;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 44 случая;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 30 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 4 случая;

Львовская область – 16 случаев;

Николаевская область – 42 случая;

Одесская область – 13 случаев;

Полтавская область – 11 случаев;

Ривненская область – 11 случаев;

Сумская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 27 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 4 случая;

Черкасская область – 9 случаев;

Черновицкая область – 15 случаев;

Черниговская область – 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан. На рост заболеваемости также повлияет начало нового учебного года в школах и университетах и возвращения детей в сады, а взрослых – на работу после сезона отпусков.