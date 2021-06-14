В Украине зафиксировано свыше 400 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро понедельника, 14 июня, в Украине официально подтверждено 2 223 978 случаев коронавирусной инфекции. Из них 420 обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 464 человека.
От COVID-19 в стране умерли уже 51 692 человека (+13 за сутки), выздоровели 2 130 665 (+3 328 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 11 638 человек,
методом ИФА – 1 589 человек,
экспресс-тестами – 4 629 человек.
г. Киев – 89 случаев;
Винницкая область – 11 случаев;
Волынская область – 18 случаев;
Днепропетровская область – 18 случаев;
Житомирская область – 24 случая;
Закарпатская область – 2 случая;
Запорожская область – 44 случая;
Ивано-Франковская область – 9 случаев;
Киевская область – 30 случаев;
Кировоградская область – 8 случаев;
Луганская область – 4 случая;
Львовская область – 16 случаев;
Николаевская область – 42 случая;
Одесская область – 13 случаев;
Полтавская область – 11 случаев;
Ривненская область – 11 случаев;
Сумская область – 9 случаев;
Тернопольская область – 27 случаев;
Харьковская область – 5 случаев;
Херсонская область – 4 случая;
Черкасская область – 9 случаев;
Черновицкая область – 15 случаев;
Черниговская область – 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан. На рост заболеваемости также повлияет начало нового учебного года в школах и университетах и возвращения детей в сады, а взрослых – на работу после сезона отпусков.
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