Хроника коронавируса на 13 июля: за сутки прибавилось почти 400 тысяч больных

По состоянию на вторник, 13 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 188 млн человек. За минувший день выявлено 393 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 6,5 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 171,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 37 тыс., Индонезии – 36 тыс. и Британии – 31 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 241 043 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 597 граждан, а 2 177 293 вылечились.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину доставили очередную партию китайской вакцины CoronaVac. Вскоре 500 тысяч доз препарата развезут по регионам.