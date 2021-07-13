Хроника коронавируса на 13 июля: за сутки прибавилось почти 400 тысяч больных
По состоянию на вторник, 13 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 188 млн человек. За минувший день выявлено 393 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 6,5 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 171,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 37 тыс., Индонезии – 36 тыс. и Британии – 31 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 241 043 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 597 граждан, а 2 177 293 вылечились.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину доставили очередную партию китайской вакцины CoronaVac. Вскоре 500 тысяч доз препарата развезут по регионам.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к использованию тоцилизумаб, которым уже более года спасают украинцев. Медики обнаружили, что он помогает снижать смертность от коронавируса и потребность подключать пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких.
19 июля Англия перейдет к последнему этапу ослабления карантина – будет отменен масочный режим и соблюдение дистанции, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Также власти предоставят гражданам возможность вернуться из "удаленки" в офисы.
Во Франции усилили меры борьбы с пандемией: вакцинацию для медиков сделали обязательной, а с начала августа в бары, рестораны, торговые центры, поезда и самолеты будут пускать только привитых или с отрицательным тестом на COVID-19.
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