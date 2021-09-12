Вакцинация детей в Британии и угроза локдауна в Украине. Хроника коронавируса на 12 сентября

По состоянию на воскресенье, 12 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 225,1 млн человек. За минувший день выявили 453 314 новых инфицированных, умерли еще 7 753. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 201,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (72,2 тыс.), Индии (31,2 тыс.) и Великобритании (29,5 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 314 423 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 320 заболевших умерли, а 2 220 611 пациентов вылечились.

Врач-эпидемиолог Алексей Галимский сообщил, что новый локдаун почти неизбежен . Украина может оказаться в "красной" зоне уже в сентябре.

Врач-иммунолог Борис Донской рассказал, что многие новые штаммы COVID-19 могут оказаться "тупиковыми мутантами". Дельта же способен вытеснять предыдущие варианты вируса.

СМИ пишут, что с 22 сентября в Великобритании начнется массовая вакцинация против COVID-19 в школах для детей 12-15 лет .

Украина оказалась на третьем месте по количеству смертей от коронавируса за сутки (данные за 10 сентября) – 69 пациентов скончались. Ее обогнали Россия (796) и Великобритания (156).