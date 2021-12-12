В Турции зафиксированы первые случаи Омикрона, а Всемирный банк даст Украине $150 млн на вакцинацию. Хроника коронавируса на 12 декабря

София Закревская
Covid
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В Турции зафиксированы первые случаи Омикрона, а Всемирный банк даст Украине $150 млн на вакцинацию. Хроника коронавируса на 12 декабря

Во всем мире по состоянию на воскресенье, 12 декабря, с начала пандемии выявлено уже 269,9 млн случаев коронавируса. Умерли от него более 5,3 млн пациентов, а победить болезнь смогли 242,7 млн человек.

За сутки прибавилось 509 284 зараженных, было также подтверждено 5736 новых летальных случаев COVID-19. Больше всего инфицированных за день выявлено в США (+57 414), Великобритании (+54 073) и Франции (+53 720).

Украина оказалась на 14-м месте в мире по количеству новых случаев коронавируса. По показателю летальности за сутки наша страна третья в мире и в Европе.

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Видео дня
Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 553 817 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 90 789 пациентов умерли, а 3 184 287 человек выздоровели.

  • Ученые выделили три главных факта о штамме Омикрон: люди не полностью утратили иммунитет к этому варианту, человечество еще не победило коронавирус, а бустерная доза вакцины увеличивает устойчивость организма перед инфекцией.

  • В Германии заявили, что человечество не сможет полностью победить коронавирус в ближайшие четыре года. Это связано с постоянными мутациями COVID-19.

Главное за 12 декабря:

  • В Новой Зеландии мужчина за один день получил до 10 прививок от коронавируса. Он делал уколы в разных центрах вакцинации за других людей, предположительно, за денежное вознаграждение. Минздрав страны проводит расследование.

  • Всемирный банк предоставит Украине 150 млн долларов. 120 млн предназначены для закупки 16,5 млн доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения. Еще 30 млн нам дадут для обеспечения других аспектов кампании иммунизации.

  • В Австралии решили сократить время ожидания бустерной дозы вакцины из-за ситуации с Омикроном. Интервал уменьшат с шести до пяти месяцев после второго укола.

  • В Турции зафиксированы первые шесть случаев штамма Омикрон, пять – в городе Измир и один – в Стамбуле. У пациентов болезнь протекает в легкой форме, госпитализация не понадобилась.

  • В США вскоре могут одобрить таблетки Merck от COVID-19. Тогда препарат станет первым разрешенным пероральным лекарством для лечения коронавируса в Штатах.

  • Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор заявил, что штамм Омикрон заразнее Дельты, а симптомы у вакцинированных могут напоминать простуду.

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