В Турции зафиксированы первые случаи Омикрона, а Всемирный банк даст Украине $150 млн на вакцинацию. Хроника коронавируса на 12 декабря
Во всем мире по состоянию на воскресенье, 12 декабря, с начала пандемии выявлено уже 269,9 млн случаев коронавируса. Умерли от него более 5,3 млн пациентов, а победить болезнь смогли 242,7 млн человек.
За сутки прибавилось 509 284 зараженных, было также подтверждено 5736 новых летальных случаев COVID-19. Больше всего инфицированных за день выявлено в США (+57 414), Великобритании (+54 073) и Франции (+53 720).
Украина оказалась на 14-м месте в мире по количеству новых случаев коронавируса. По показателю летальности за сутки наша страна третья в мире и в Европе.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 553 817 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 90 789 пациентов умерли, а 3 184 287 человек выздоровели.
Ученые выделили три главных факта о штамме Омикрон: люди не полностью утратили иммунитет к этому варианту, человечество еще не победило коронавирус, а бустерная доза вакцины увеличивает устойчивость организма перед инфекцией.
В Германии заявили, что человечество не сможет полностью победить коронавирус в ближайшие четыре года. Это связано с постоянными мутациями COVID-19.
Главное за 12 декабря:
В Новой Зеландии мужчина за один день получил до 10 прививок от коронавируса. Он делал уколы в разных центрах вакцинации за других людей, предположительно, за денежное вознаграждение. Минздрав страны проводит расследование.
Всемирный банк предоставит Украине 150 млн долларов. 120 млн предназначены для закупки 16,5 млн доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения. Еще 30 млн нам дадут для обеспечения других аспектов кампании иммунизации.
В Австралии решили сократить время ожидания бустерной дозы вакцины из-за ситуации с Омикроном. Интервал уменьшат с шести до пяти месяцев после второго укола.
В Турции зафиксированы первые шесть случаев штамма Омикрон, пять – в городе Измир и один – в Стамбуле. У пациентов болезнь протекает в легкой форме, госпитализация не понадобилась.
В США вскоре могут одобрить таблетки Merck от COVID-19. Тогда препарат станет первым разрешенным пероральным лекарством для лечения коронавируса в Штатах.
Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор заявил, что штамм Омикрон заразнее Дельты, а симптомы у вакцинированных могут напоминать простуду.
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