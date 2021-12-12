В Великобритании зафиксировали рекордный рост количества новых случаев Омикрона: вдвое за сутки

Великобритания повысила уровень опасности в связи с пандемией коронавируса на фоне быстрого роста количества случаев заболевания штаммом Омикрон. За последние сутки в этой стране было зафиксировано рекордные 1239 случаев заражения.

Этот показатель почти вдвое превышает количество зараженных за предыдущие сутки (633). Соответствующую информацию обнародовало Агентство безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Общее количество подтвержденных случаев Omicron в стране по состоянию на 12 декабря составляет 3137.

В связи с ростом уровня заражения новым штаммом премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с телеобращением к нации, в котором отметил роль третьей дозы вакцины в борьбе с пандемией.

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Ранее главный медицинский советник Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщил, что возможно, правительству, понадобятся дополнительные действия для борьбы со штаммом Омикрон, так как страна столкнулась с "неизбежной" волной инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании было одобрено лекарство COVID-19. По данным медиков, оно сокращает риск госпитализации и летального исхода на 79% и предназначен для пациентов с легким и умеренным протеканием заболевания, которым грозит развитие тяжелой формы.