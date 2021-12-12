В Украине свыше 5,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 238 человек
По состоянию на утро воскресенья, 12 декабря, в Украине выявлено уже 3 559 092 случая COVID-19. За минувшие сутки заболели 5275 человек, из них 526 – это дети, а 53 – медработники.
В больницы с коронавирусом или подозрениями на него попали за день 2566 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли уже 91 027 человек (+238 летальных случаев за сутки), а победить болезнь смогли 3 195 913 пациентов (+11 626 за день).
В субботу, 11 декабря, в Украине сделали 83 256 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 27 143 человека, а завершили иммунизацию после второго укола 56 113. Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 26 535 803 прививки, полностью вакцинированы 12 420 911 человек, а первой дозой привиты 14 114 892.
Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Киеве (461), Днепропетровской (376), Волынской (314), Одесской (311) и Полтавской (296) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 461;
Винницкая область – 206;
Волынская область – 314;
Днепропетровская область – 376;
Донецкая область – 214;
Житомирская область – 248;
Закарпатская область – 146;
Запорожская область – 210;
Ивано-Франковская область – 231;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 155;
Луганская область – 15;
Львовская область – 275;
Николаевская область – 239;
Одесская область – 311;
Полтавская область – 296;
Ривненская область – 101;
Сумская область – 158;
Тернопольская область – 179;
Харьковская область – 174;
Херсонская область – 49;
Хмельницкая область – 240;
Черкасская область – 178;
Черновицкая область – 103;
Черниговская область – 137
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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