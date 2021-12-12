В Украине свыше 5,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 238 человек

София Закревская
Covid
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В Украине свыше 5,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 238 человек

По состоянию на утро воскресенья, 12 декабря, в Украине выявлено уже 3 559 092 случая COVID-19. За минувшие сутки заболели 5275 человек, из них 526 – это дети, а 53 – медработники.

В больницы с коронавирусом или подозрениями на него попали за день 2566 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли уже 91 027 человек (+238 летальных случаев за сутки), а победить болезнь смогли 3 195 913 пациентов (+11 626 за день).

В субботу, 11 декабря, в Украине сделали 83 256 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 27 143 человека, а завершили иммунизацию после второго укола 56 113. Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 26 535 803 прививки, полностью вакцинированы 12 420 911 человек, а первой дозой привиты 14 114 892.

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Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Киеве (461), Днепропетровской (376), Волынской (314), Одесской (311) и Полтавской (296) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 461;

  • Винницкая область – 206;

  • Волынская область – 314;

  • Днепропетровская область – 376;

  • Донецкая область – 214;

  • Житомирская область – 248;

  • Закарпатская область – 146;

  • Запорожская область – 210;

  • Ивано-Франковская область – 231;

  • Киевская область – 259;

  • Кировоградская область – 155;

  • Луганская область – 15;

  • Львовская область – 275;

  • Николаевская область – 239;

  • Одесская область – 311;

  • Полтавская область – 296;

  • Ривненская область – 101;

  • Сумская область – 158;

  • Тернопольская область – 179;

  • Харьковская область – 174;

  • Херсонская область – 49;

  • Хмельницкая область – 240;

  • Черкасская область – 178;

  • Черновицкая область – 103;

  • Черниговская область – 137

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Ситуация с коронавирусом в Украине на 12 декабря.

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