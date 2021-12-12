В Украине свыше 5,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 238 человек

По состоянию на утро воскресенья, 12 декабря, в Украине выявлено уже 3 559 092 случая COVID-19. За минувшие сутки заболели 5275 человек, из них 526 – это дети, а 53 – медработники.

В больницы с коронавирусом или подозрениями на него попали за день 2566 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли уже 91 027 человек (+238 летальных случаев за сутки), а победить болезнь смогли 3 195 913 пациентов (+11 626 за день).

В субботу, 11 декабря, в Украине сделали 83 256 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 27 143 человека, а завершили иммунизацию после второго укола 56 113. Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 26 535 803 прививки, полностью вакцинированы 12 420 911 человек, а первой дозой привиты 14 114 892.

Видео дня

Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Киеве (461), Днепропетровской (376), Волынской (314), Одесской (311) и Полтавской (296) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 461;

Винницкая область – 206;

Волынская область – 314;

Днепропетровская область – 376;

Донецкая область – 214;

Житомирская область – 248;

Закарпатская область – 146;

Запорожская область – 210;

Ивано-Франковская область – 231;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 155;

Луганская область – 15;

Львовская область – 275;

Николаевская область – 239;

Одесская область – 311;

Полтавская область – 296;

Ривненская область – 101;

Сумская область – 158;

Тернопольская область – 179;

Харьковская область – 174;

Херсонская область – 49;

Хмельницкая область – 240;

Черкасская область – 178;

Черновицкая область – 103;

Черниговская область – 137

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор заявил, что штамм Омикрон заразнее Дельты, а симптомы у вакцинированных могут напоминать простуду.