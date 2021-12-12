В Украине 10 областей соответствуют 'красной' зоне карантина: данные на 12 декабря

По состоянию на воскресенье, 12 декабря, в Украине "красному" уровню эпидопасности соответствуют десять регионов. В этот список вошли Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

"Оранжевой" зоне карантина соответствуют Донетчина и Закарпатье, все остальные области в "желтой". Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в Закарпатской области – 60,4 на 100 тысяч населения при максимально допустимом показателе в 60 человек. Коек с кислородом при этом сейчас хватает во всех регионах.

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Отметим, что уровень заболеваемости COVID-19 значительно превышен во всех областях страны. Самая сложная ситуация на данный момент в Волынской, Полтавской, Черкасской областях, а также в Киеве.

При этом коэффициент выявления новых случаев заражения выше нормы в Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Добавим, что все региона страны охвачены тестированием на коронавирус на достаточном уровне.

Напомним: в Украине выявлено уже 3 559 092 случая COVID-19. За минувшие сутки заболели 5275 человек, из них 526 – это дети, а 53 – медработники.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главный санитарный врач Сергей Бережнов заявил, что на новогодние праздники заболеваемость коронавирусом в Украине по-прежнему будет высокой, хотя пик уже пройден.