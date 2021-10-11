Хроника коронавируса на 11 октября: за сутки заболели 300 тысяч человек по всему миру
По состоянию на понедеьник, 11 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 238,6 млн человек. За минувший день выявили 300 477 новых инфицированных, умерли еще 4584. Всего от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 215,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании (34 тыс.), России (28 тыс.) и Турции (28 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 541 257 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 58 493 пациента умерли, а 2 290 427 человек выздоровели.
С начала октября в Украине коронавирусом заболело уже 10 078 детей. Несколько дней подряд количество несовершеннолетних инфицированных превышает тысячу.
Херсонская область на следующей неделе может перейти в "красную" зону карантина, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако окончательное решение будет принимать Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Главное за 10 октября:
В Украине уже 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню карантина. За день список пополнился еще двумя регионами, а один из него убрали.
В Минздраве сообщили, что 97,1% украинцев, госпитализированных в сентябре с коронавирусом, не были вакцинированы. Среди всех заболевших без полного курса прививок оказались 95,7%.
В Китае сделали уже более 2,22 млрд прививок от коронавируса. Таких успехов медики добились в ходе кампании массовой вакцинации населения.
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