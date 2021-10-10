В Украине более 10 тысяч детей заболели коронавирусом за 9 дней октября

С начала октября в Украине коронавирусом заболело 10 078 детей. В частности, ежесуточно за последние девять дней подтверждали более чем тысячу заражений среди маленьких украинцев.

Об этом свидетельствует официальная статистика по COVID-19. Данные ежедневно публикует Министерство охраны здоровья (Минздрав) на своем сайте и в соцсетях.

Сколько детей заболели за 9 дней октября:

1 октября – 1104;

2 октября – 822;

3 октября – 448;

4 октября – 918;

5 октября – 1186;

6 октября – 1421;

7 октября – 1553;

8 октября – 1477;

9 октября – 1149.

Предоставляя данные о COVID-19, Минздрав обычно указывает количество новых заражений по регионам и дополнительно уточняет о больных среди детей и медперсонала больниц. По сравнению со случаями инфицирования более 10 тыс. маленьких украинцев, за 9 дней октября коронавирусом заболели 2043 медика.

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В конце сентября врачи сообщали, что дети не только стали больше болеть COVID-19, но и чаще попадать в больницы в результате инфицирования. Директор Киевской городской детской инфекционной больницы Татьяна Каминская говорила, что тогда только в их медучреждении находилось более 50 младенцев и дошкольников.

Также медик отметила, что 60-70% маленьких пациентов были кислородозависимые, на второй-третий день их общее состояние ухудшалось.

Ранее специалисты отмечали, что в Украине и не только дети и подростки станут движущей силой передачи коронавируса.

"Из года в год в начале эпидемического сезона, когда идет подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом, мы наблюдаем, что первыми болеют дети. Они заболели, принесли инфекцию в семью, а потом во вторую волну у нас болеют взрослые", – подчеркнула инфекционист консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы им. А. Ф. Гербачевского Ольга Сахневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве заявили, что не могут рекомендовать проводить вакцинацию против COVID-19 детей от 12 лет. В то же время специалисты и не запрещают делать прививки представителям этой возрастной группы.