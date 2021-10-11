Сатурация у больных резко падает: Ляшко рассказал об особенности штамма Дельта

В Украине у 95% обнаруженных заражений коронавирусом – штамм Дельта. У таких пациентов может резко падать сатурация – уровень насыщения крови кислородом.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По словам главы ведомства, вытянуть таких больных очень сложно.

"Врачи говорят об особенностях Дельты. У инфицированного человека могут быть симптомы 7-8 дней, а после этого сатурация кислорода резко падает с 92% до 70% (норма здорового человека – 95-99% – ред.). Таких людей тяжело вытащить, их подключают к аппаратам ИВЛ", – сказал глава Минздрава.

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Лидируют по распространению коронавируса Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. По словам министра, ближе всего к "красной" зоне Херсонская область.

Ляшко добавил, что новая волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве. Интенсивность заболеваемости приближается к показателям осени 2020 года.

По его словам, новая циркуляция вируса прежде всего ищет иммунонезащищенных людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "красную" карантинную зоны рискуют попасть четыре области – Харьковская, Херсонская, Житомирская и Сумская.