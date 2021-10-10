В Украине еще две области теперь соответствуют 'оранжевому' уровню карантина: список

В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, уже 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. По сравнению с прошлым днем, этот перечень пополнился Волынской и Черниговской областями.

При этом в Киевской области ситуация улучшилась, она снова "желтая" по показателям эпидопасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, "оранжевой" зоне сейчас соответствуют Волынь, Днепропетровщина, Донетчина, Житомирщина, Запорожье, Луганщина, Львовщина, Одесщина, Полтавщина, Сумщина, Тернопольщина, Харьковщина, Херсонщина, Хмельнитчина, Буковина и Черниговщина. Все остальные в Минздраве отнесли к "желтой", "красных" пока нет.

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Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях.

Донецкая область на сегодня единственная, где койки с подведенным кислородом загружены выше нормы – на 68,1%.

Уровень заболеваемости COVID-19 значительно превышен во всех регионах Украины. Самая благоприятная ситуация в Кировоградской области, а самая напряженная – в Черновицкой и Луганской.

Отметим, что все регионы охвачены тестированием на коронавирус на достаточном уровне.

Напомним: еще вчера в Украине "оранжевому" уровню соответствовали 15 областей, а 8 октября – 13.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сумская область близка к переходу в "красную" зону карантина, а во Львове уже усилили карантинные ограничения. Еще одной областью, которая может стать "красной", оказалась Херсонщина.