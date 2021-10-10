США пообещали талибам вакцины, а в Украине еще одна область может стать 'красной'. Хроника коронавируса на 10 октября

В Украине и мире за минувшие сутки прибавилось 349 956 случаев заражения коронавирусом, умерли 5 520 пациентов. По состоянию на воскресенье, 10 октября, с начала пандемии заболели уже более 238,3 млн человек, болезнь унесла жизни больше 4,8 млн людей.

Победить COVID-19 при этом смогли более чем 215,4 млн человек. За прошедший день наибольшее количество новых инфицированных выявлено в США (42,3 тыс.), Великобритании (34,9 тыс.) и России (29,3 тыс.).

Украина в этом рейтинге вновь заняла седьмую строчку с 15 908 заболевшими.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 529 913 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 58 331 пациент умер, а 2 287 846​ ​​​​​​ человек выздоровели.

Этой осенью показатели заболеваемости коронавирусом в Украине могут быть выше, чем весной этого года. Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко.

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе новая вспышка коронавируса. В этот раз заболели еще 14 несовершеннолетних.