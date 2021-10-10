США пообещали талибам вакцины, а в Украине еще одна область может стать "красной". Хроника коронавируса на 10 октября

София Закревская
София Закревская
Covid
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США пообещали талибам вакцины, а в Украине еще одна область может стать 'красной'. Хроника коронавируса на 10 октября

В Украине и мире за минувшие сутки прибавилось 349 956 случаев заражения коронавирусом, умерли 5 520 пациентов. По состоянию на воскресенье, 10 октября, с начала пандемии заболели уже более 238,3 млн человек, болезнь унесла жизни больше 4,8 млн людей.

Победить COVID-19 при этом смогли более чем 215,4 млн человек. За прошедший день наибольшее количество новых инфицированных выявлено в США (42,3 тыс.), Великобритании (34,9 тыс.) и России (29,3 тыс.).

Украина в этом рейтинге вновь заняла седьмую строчку с 15 908 заболевшими.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Видео дня
Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 529 913 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 58 331 пациент умер, а 2 287 846​​​​​​​ человек выздоровели.

  • Этой осенью показатели заболеваемости коронавирусом в Украине могут быть выше, чем весной этого года. Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко.

  • В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе новая вспышка коронавируса. В этот раз заболели еще 14 несовершеннолетних.

Главное за 10 октября:

  • Талибы провели первые переговоры с США и заявили, что американская сторона готова предоставить Афганистану вакцины против коронавируса.

  • Херсонская область на следующей неделе может перейти в "красную" зону карантина, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако окончательное решение будет принимать Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

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