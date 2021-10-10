В Израиле подросток умер от редкой болезни, которую связывают с COVID-19

В Израиле в субботу, 9 октября, впервые умер подросток с редким диагнозом – синдром мультисистемного воспаления (PIMS). Это состояние иногда развивается у детей, которые болели коронавирусом.

Парню по имени Аден Джамал Фаюми было 16 лет, он не был вакцинирован от COVID-19. Об этом пишет местное издание The Jerusalem Post, ссылаясь на Детский медицинский центр "Шнайдер", где пытались спасти ребенка.

Изначально подросток проходил лечение в медицинском центре Меир, однако две недели назад его перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния. В течение 10 дней пациент был подключен к аппарату ЭКМО, который берет на себя функции человеческих легких и сердца – насыщает организм кислородом и перегоняет кровь.

Видео дня

Несмотря на все усилия медиков, спасти несовершеннолетнего не удалось. Отмечается, что PIMS является довольно редким постковидным синдромом – такой диагноз в Израиле поставили менее чем 100 детям, причем около половины случаев пришлось на волну заболеваемости штаммом Дельта.

"Я думаю, что мы наблюдаем рост PIMS в последние недели", – сказал доктор Офер Шиллер из центра "Шнайдер".

Ранее в Израиле также госпитализировали с этим воспалительным синдромом 6-месячного ребенка. В критическом состоянии его подключили к ЭКМО и провели операцию.

Синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков, который может быть связан с COVID-19, или PIMS поражает сразу несколько систем организма, вызывает понижение давления и повышение температуры тела до 38.5°C и выше. По своим клиническим проявлениям он похож на синдромом Кавасаки.

Как писал OBOZREVATEL, в США сообщили, что среди детей, заболевших коронавирусом, возросло количество случаевмультисистемного воспалительного синдрома. Этот всплеск последовал за вспышкой штамма Дельта.