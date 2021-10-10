В Украине более 11 тысяч новых больных COVID-19 за сутки, госпитализированы – 3,7 тысяч человек
За минувшие сутки, 9 октября, в Украине коронавирусом заболели 11 344 человека, среди них 1 149 – дети, а 122 – работники медицинской сферы. Всего с начала пандемии в стране подтверждено уже 2 541 257 случаев инфицирования COVID-19.
Болезнь унесла жизни 58 493 пациентов (+162 за сутки), а победить ее и выздороветь смогли 2 290 427 граждан (+2 581 за минувший день). В течение последних суток в больницы были госпитализированы 3 712 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
За сутки в Украине протестировано:
методом ПЦР – 35 671 человек;
методом ИФА – 5 434 человека;
экспресс-тестами – 26 287 человек.
В субботу, 9 октября, в Украине сделали 66 053 прививки от коронавируса. Первый укол получили 34 183 гражданина, а завершили иммунизацию 31 870 украинцев.
Больше всего новых зараженных за день выявлено в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 320 случаев;
Винницкая область – 202 случая;
Волынская область – 197 случаев;
Днепропетровская область – 838 случаев;
Донецкая область – 819 случаев;
Житомирская область – 607 случаев;
Закарпатская область – 52 случая;
Запорожская область – 836 случаев;
Ивано-Франковская область – 220 случаев;
Киевская область – 237 случаев;
Кировоградская область – 105 случаев;
Луганская область – 167 случаев;
Львовская область – 468 случаев;
Николаевская область – 339 случаев;
Одесская область – 1010 случаев;
Полтавская область – 174 случая;
Ривненская область – 158 случаев;
Сумская область – 452 случая;
Тернопольская область – 406 случаев;
Харьковская область – 1783 случая;
Херсонская область – 567 случаев;
Хмельницкая область – 526 случаев;
Черкасская область – 169 случаев;
Черновицкая область – 525 случаев;
Черниговская область – 167 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в детском лагере "Молодая гвардия" снова произошла вспышка коронавируса. В этот раз заболели только дети.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.