В Украине более 11 тысяч новых больных COVID-19 за сутки, госпитализированы – 3,7 тысяч человек

За минувшие сутки, 9 октября, в Украине коронавирусом заболели 11 344 человека, среди них 1 149 – дети, а 122 – работники медицинской сферы. Всего с начала пандемии в стране подтверждено уже 2 541 257 случаев инфицирования COVID-19.

Болезнь унесла жизни 58 493 пациентов (+162 за сутки), а победить ее и выздороветь смогли 2 290 427 граждан (+2 581 за минувший день). В течение последних суток в больницы были госпитализированы 3 712 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За сутки в Украине протестировано:

методом ПЦР – 35 671 человек;

методом ИФА – 5 434 человека;

экспресс-тестами – 26 287 человек.

В субботу, 9 октября, в Украине сделали 66 053 прививки от коронавируса. Первый укол получили 34 183 гражданина, а завершили иммунизацию 31 870 украинцев.

Видео дня

Больше всего новых зараженных за день выявлено в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 320 случаев;

Винницкая область – 202 случая;

Волынская область – 197 случаев;

Днепропетровская область – 838 случаев;

Донецкая область – 819 случаев;

Житомирская область – 607 случаев;

Закарпатская область – 52 случая;

Запорожская область – 836 случаев;

Ивано-Франковская область – 220 случаев;

Киевская область – 237 случаев;

Кировоградская область – 105 случаев;

Луганская область – 167 случаев;

Львовская область – 468 случаев;

Николаевская область – 339 случаев;

Одесская область – 1010 случаев;

Полтавская область – 174 случая;

Ривненская область – 158 случаев;

Сумская область – 452 случая;

Тернопольская область – 406 случаев;

Харьковская область – 1783 случая;

Херсонская область – 567 случаев;

Хмельницкая область – 526 случаев;

Черкасская область – 169 случаев;

Черновицкая область – 525 случаев;

Черниговская область – 167 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в детском лагере "Молодая гвардия" снова произошла вспышка коронавируса. В этот раз заболели только дети.