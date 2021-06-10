Хроника коронавируса на 10 июня: с начала пандемии заболели 175 млн человек
По состоянию на четверг, 10 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 175 млн человек. За минувший день выявлено 415 536 новых инфицированных, умерли еще 13 689. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 158,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 93 тыс., Бразилии – 87 тыс. и Аргентине – 29 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 2 218 039 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 51 410 человек, в то же время 2 108 684 украинцев ее побороли.
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы смогут свободно путешествовать в страны Евросоюза.
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В Британии сообщили о рекорде суточной записи на вакцинацию от COVID-19 – более 1 млн человек. Речь идет о гражданах 25-29 лет.
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