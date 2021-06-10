Хроника коронавируса на 10 июня: с начала пандемии заболели 175 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на четверг, 10 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 175 млн человек. За минувший день выявлено 415 536 новых инфицированных, умерли еще 13 689. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 158,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 93 тыс., Бразилии – 87 тыс. и Аргентине – 29 тыс.

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Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по распространению вируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 10 июня:

  • В Британии сообщили о рекорде суточной записи на вакцинацию от COVID-19 – более 1 млн человек. Речь идет о гражданах 25-29 лет.

  • Вакцина Johnson & Johnson производит несколько иммунных ответов, поэтому эффективна против различных вариантов вируса, говорится в исследовании, опубликовано в журнале Nature. Она активирует иммунные реакции против оригинального штамма COVID-19, а также вариантов Alpha, Beta, Gamma и Epsilon.

  • В Бельгии ослабили карантинные ограничения: открылись рестораны, ношение масок стало необязательным.

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