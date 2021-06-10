В Украине сделали более 55 тысяч прививок от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки, 9 июня, в Украине сделали 55 573 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 36 498 человек, полностью иммунизировали – 19 075 украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что в течение суток работали 516 мобильных бригад и 616 пунктов прививки.
По состоянию на 10 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 666 470 человек. С начала кампании по вакцинации было привито 1 364 568 человек, из них получили одну дозу – 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 180 453 человека, из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего сделано 1 545 019 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Евросоюз. Страна технологически была готова к этому полтора месяца назад, сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.