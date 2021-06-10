В Украине за сутки зафиксировали менее двух тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро четверга, 10 июня, в Украине официально подтверждено 2 219 824 случая коронавирусной инфекции. Из них 1785 обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 507 человек (+97 за сутки), выздоровели 2 115 197 (+6 513 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

г. Киев – 216 случаев;

Винницкая область – 54 случая;

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Волынская область – 63 случая;

Днепропетровская область – 119 случаев;

Донецкая область – 63 случая;

Житомирская область – 68 случаев;

Закарпатская область – 26 случаев;

Запорожская область – 33 случая;

Ивано-Франковская область – 44 случая;

Киевская область – 102 случая;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 128 случаев;

Николаевская область – 53 случая;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 75 случаев;

Ривненская область – 88 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 42 случая;

Харьковская область – 128 случаев;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 59 случаев;

Черкасская область – 70 случаев;

Черновицкая область – 27 случаев;

Черниговская область – 90 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы смогут свободно путешествовать в страны Европейского Союза.