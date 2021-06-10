В Украине за сутки зафиксировали менее двух тысяч новых случаев COVID-19
По состоянию на утро четверга, 10 июня, в Украине официально подтверждено 2 219 824 случая коронавирусной инфекции. Из них 1785 обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 51 507 человек (+97 за сутки), выздоровели 2 115 197 (+6 513 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 216 случаев;
Винницкая область – 54 случая;
Волынская область – 63 случая;
Днепропетровская область – 119 случаев;
Донецкая область – 63 случая;
Житомирская область – 68 случаев;
Закарпатская область – 26 случаев;
Запорожская область – 33 случая;
Ивано-Франковская область – 44 случая;
Киевская область – 102 случая;
Кировоградская область – 17 случаев;
Луганская область – 27 случаев;
Львовская область – 128 случаев;
Николаевская область – 53 случая;
Одесская область – 63 случая;
Полтавская область – 75 случаев;
Ривненская область – 88 случаев;
Сумская область – 63 случая;
Тернопольская область – 42 случая;
Харьковская область – 128 случаев;
Херсонская область – 67 случаев;
Хмельницкая область – 59 случаев;
Черкасская область – 70 случаев;
Черновицкая область – 27 случаев;
Черниговская область – 90 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы смогут свободно путешествовать в страны Европейского Союза.
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