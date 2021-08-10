Хроника коронавируса на 10 августа: за сутки заболели более 500 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на вторник, 10 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 204,1 млн человек. За минувший день выявили 522 382 новых инфицированных, умерли еще 7 955. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 183,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 120 тыс., Иране – 40 тыс. и Индии – 27 тыс.

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Заболели более 204 млн человек.
Топ-15 стран по заболеваемости.
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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 10 августа:

  • Признаки заражения штаммом Дельта отличаются от широко известных симптомов исходного штамма коронавируса. Их можно легко спутать с сезонной аллергией.

  • Штамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Поэтому худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

  • Вакцина от коронавируса Moderna может эффективнее защищать от штамма Дельта, чем препарат Pfizer. Соответствующие исследования провели в США и Канаде.

  • Финляндия открыла границу для Украины. Гражданам нужна либо полная вакцинация (с момента последнего укола должно пройти не менее 14 дней), либо ПЦР-тест.

  • В США планируют к середине сентября обязать военнослужащих привиться от COVID-19.

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