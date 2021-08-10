Хроника коронавируса на 10 августа: за сутки заболели более 500 тысяч человек
По состоянию на вторник, 10 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 204,1 млн человек. За минувший день выявили 522 382 новых инфицированных, умерли еще 7 955. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.
При этом выздоровели более 183,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 120 тыс., Иране – 40 тыс. и Индии – 27 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине с начала пандемии зафиксирован 2 259 451 случай инфицирования, среди которых 50 100 смертей и 2 191 202 выздоровления. Сейчас еще 15 тыс. граждан продолжают болеть.
Минздрав будет предлагать правительству продлить адаптивный карантин на территории Украины еще на два месяца.
Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов на празднование иудейского нового года – Рош ха-Шана.
Признаки заражения штаммом Дельта отличаются от широко известных симптомов исходного штамма коронавируса. Их можно легко спутать с сезонной аллергией.
Штамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Поэтому худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.
Вакцина от коронавируса Moderna может эффективнее защищать от штамма Дельта, чем препарат Pfizer. Соответствующие исследования провели в США и Канаде.
Финляндия открыла границу для Украины. Гражданам нужна либо полная вакцинация (с момента последнего укола должно пройти не менее 14 дней), либо ПЦР-тест.
В США планируют к середине сентября обязать военнослужащих привиться от COVID-19.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.