Хроника коронавируса на 10 августа: за сутки заболели более 500 тысяч человек

По состоянию на вторник, 10 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 204,1 млн человек. За минувший день выявили 522 382 новых инфицированных, умерли еще 7 955. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 183,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 120 тыс., Иране – 40 тыс. и Индии – 27 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии зафиксирован 2 259 451 случай инфицирования, среди которых 50 100 смертей и 2 191 202 выздоровления. Сейчас еще 15 тыс. граждан продолжают болеть.

Минздрав будет предлагать правительству продлить адаптивный карантин на территории Украины еще на два месяца.

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов на празднование иудейского нового года – Рош ха-Шана.

Признаки заражения штаммом Дельта отличаются от широко известных симптомов исходного штамма коронавируса. Их можно легко спутать с сезонной аллергией .

Штамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Поэтому худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Вакцина от коронавируса Moderna может эффективнее защищать от штамма Дельта, чем препарат Pfizer. Соответствующие исследования провели в США и Канаде.