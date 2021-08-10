Коллективный иммунитет к COVID-19 назвали мифом: ученый пояснил, почему это невозможно

Ученый из Оксфордского университета (Великобритания) предупредил, что программа вакцинации против COVID-19 не должна строиться вокруг стремления к коллективному иммунитету. Последний, по его мнению, "невозможен" и "мифический" в ситуации с доминирующим Дельта-вариантом коронавируса.

С такими заявлениями на заседании Всепартийной парламентской группы по коронавирусу (APPG) выступил профессор Эндрю Поллард, директор исследовательской группы по вакцинам на кафедре педиатрии в Оксфордском университете (Oxford Vaccine Group). Его слова передает газета Evening Standard.

Как заявил ученый, штамм Дельта по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы. "И это также означает, что любой, кто все еще не был привит, в какой-то момент встретится с вирусом", – сказал он.

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Вакцины при этом могут "замедлить процесс" передачи инфекции, но в настоящее время не могут остановить распространение болезни полностью.

Коллективный иммунитет – когда достаточное количество людей становятся устойчивыми к болезни и массовое инфицирование прекращается – "с текущим вариантом вируса и в текущей ситуации невозможен", считает Поллард.

Он пояснил, что даже привитые заражаются COVID-19. Кроме того, нельзя исключить, что последующие мутации коронавируса будут даже лучше распространяться в иммунизированной популяции.

"Так что это еще одна причина не строить программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета", – отметил британский исследователь.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как ранее писал OBOZREVATEL, в то же время британский ученый, профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер придерживается другого мнения. Он заявил, что мтамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции, поэтому худшая часть пандемии может быть уже позади.