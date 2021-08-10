В Украине за сутки зафиксировано почти 800 новых случаев COVID-19
По состоянию на утро вторника, 10 августа, в Украине официально подтверждено 2 260 232 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 781 заболевших, из них 37 – дети. Госпитализировали 335 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 124человека (+24 за сутки), выздоровели 2 192 592(+1 390). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 167 случаев;
Винницкая область – 29 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 25 случаев;
Донецкая область – 78 случаев;
Житомирская область – 20 случаев;
Закарпатская область – 12 случаев;
Запорожская область – 34 случая;
Ивано-Франковская область – 13 случаев;
Киевская область – 20 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 34 случая;
Львовская область – 34 случая;
Николаевская область – 9 случаев;
Одесская область – 62 случая;
Полтавская область – 35 случаев;
Ривненская область – 19 случаев;
Сумская область – 18 случаев;
Тернопольская область – 13 случаев;
Харьковская область – 60 случаев;
Херсонская область – 19 случаев;
Хмельницкая область – 35 случаев;
Черкасская область – 13 случаев;
Черновицкая область – 15 случаев;
Черниговская область – 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Минздрав будет предлагать правительству продлить адаптивный карантин на территории Украины еще на два месяца.
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