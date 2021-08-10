В Украине за сутки зафиксировано почти 800 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро вторника, 10 августа, в Украине официально подтверждено 2 260 232 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 781 заболевших, из них 37 – дети. Госпитализировали 335 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 124человека (+24 за сутки), выздоровели 2 192 592(+1 390). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

г. Киев – 167 случаев;

Винницкая область – 29 случаев;

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Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 25 случаев;

Донецкая область – 78 случаев;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 12 случаев;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 34 случая;

Львовская область – 34 случая;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 35 случаев;

Ривненская область – 19 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 13 случаев;

Харьковская область – 60 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 35 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 15 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Минздрав будет предлагать правительству продлить адаптивный карантин на территории Украины еще на два месяца.