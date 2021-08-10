На Черниговщине зафиксирована вспышка штамма Дельта: появились подробности

В Черниговской области выявлено 10 случаев заражения штаммом коронавируса Дельта. Это подтвердила референс-лаборатория города Киева.

Как написал в Facebook председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, сейчас COVID-19 ближе, чем кажется, и стал еще коварнее. По его словам, во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС обсудили и отработан план действий по сдерживанию очередной волны болезни.

"Сейчас ситуация под контролем. Однако, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано. Очень рано", – отметил Чаус.

Видео дня

Он назвал способы предотвращения распространения инфекции – это вакцинация, масочный режим, дистанция и здравый смысл.

Сейчас в Черниговской области работает 152 прививочных пункта и 17 центров массовой вакцинации.

Напомним, штамм коронавируса Дельта впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

Для обозначения британского варианта выбрали название Альфа, для южноафриканского – Бета, а для индийского – Дельта.

По предварительным оценкам, последняя разновидность коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем Альфа, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

И если заболевание Дельтой по-прежнему сопровождается высокой температурой, то потеря запаха и вкуса уже не входит даже в десятку самых характерных симптомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский ученый, профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер прогнозирует, что штамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Поэтому худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Ранее академик НАН Украины Сергей Комисаренко спрогнозировал "взрыв" коронавируса Дельта в Украине уже осенью – в сентябре или октябре.